한빛-나노 발사 또 연기…이노스페이스 "기술 점검"

우주발사체 기업 이노스페이스[462350]는 20일 발사 예정이던 첫 상업발사체 '한빛-나노'에 기술적 점검 사항이 생겨 발사 시도를 중단한다고 밝혔다.



이노스페이스에 따르면 발사체 2단 연료인 액체 메탄 탱크 충전용 밸브의 기능과 관련해 기술적 점검이 필요한 상황으로 확인됐다.

이노스페이스 한빛-나노. 이노스페이스 제공

이노스페이스는 이날 오전 9시 30분(현지시간 19일 오후 9시 30분) 브라질 알칸타라 우주기지에서 한빛-나노를 발사할 예정이었다.



한빛-나노는 날씨와 발사장 장비 점검 등으로 두 차례 발사 시각 연기를 거쳐 오전 4시 35분 기립을 완료하고 오전 6시 17분 연료와 산화제 충전을 시작했었다.



이노스페이스는 "발사 가능 기간 내 발사 재시도 날짜는 브라질 공군과 협의 후 결정할 예정"이라고 밝혔다.



한빛-나노 발사 가능 기간은 현지 시각으로 내달 16~22일까지다.



한빛-나노 발사 연기는 이번이 세 번째다.



한빛-나노는 현지시각 지난달 22일 발사를 목표로 운용되던 중 항전 장비 이상 신호를 확인해 발사를 이달 17일로 미뤘다.



이에 맞춰 15일 오전 발사대로 한빛-나노를 이송한 뒤 발사 직전 운용 절차를 수행하던 중 1단 산화제 공급계 냉각장치에 이상이 감지돼 발사가 다시 이틀 뒤로 미뤄졌다.



발사체 발사는 한 번의 시도로 성공과 실패가 결정되는 만큼 준비 과정에서 만전을 기하기 위해 발사가 미뤄지는 일은 흔하게 받아들여진다.



발사 성공률이 99% 이상으로 높은 스페이스X도 지난 3월 발사체 팰컨9에 한미 합작 우주망원경 '스피어엑스'을 싣고 오를 때 경우 악천후와 기기 이상 등으로 8차례 발사가 연기되기도 했다.



한빛-나노는 90㎏ 탑재체를 고도 500㎞ 태양동기궤도에 투입할 수 있는 길이 21.8m, 지름 1.4m 2단형 우주 발사체다.



이륙 중량은 18.8t이며 1단은 추력 25t급 하이브리드 로켓엔진 1기, 2단은 추력 3t급 액체 메탄 로켓엔진 1기를 장착했다.

<연합>

