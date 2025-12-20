이번 주말 어디 가볼까?

이번 주말 서울 곳곳에서 다양한 팝업스토어가 열린다.

롯데웰푸드 제공

서울 성수에선 롯데웰푸드가 하이브 소속 아티스트 엔하이픈·투어스와 함께 한 온팩 제품 5종 출시를 기념해 마련한 공간이 운영되고, 롯데타운 잠실은 포켓으로 물든다.

20일 유통업계에 따르면 롯데웰푸드는 하이브(HYBE)의 인기 보이 그룹 ‘엔하이픈(ENHYPEN)’, ‘TWS(투어스)’와 협업한 겨울 시즌 온팩 제품 5종 출시를 기념해 오는 28일까지 서울 성수역 3번 출구 앞 ‘노바포탈’에서 컬래버 팝업스토어(임시매장)를 운영한다.

이번 팝업스토어는 MZ세대 소비자 문화와 연말 감성을 동시에 담아낸 ‘체험형 브랜드 공간’으로, 성수동의 분위기와 어우러져 색다른 몰입감을 제공한다.

하이브 아티스트들과의 협업한 다양한 콘텐츠와 브랜드 체험 요소를 결합해, 방문객들이 겨울철 즐거움을 온전히 느낄 수 있도록 구성했다.

현대백화점은 오는 25일까지 목동점 지하 2층에서 업계 최초로 '깐부치킨' 팝업스토어를 진행한다.

이번 팝업스토어에서는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 행사 기간 글로벌 CEO들의 ‘치맥 회동’으로 큰 화제를 모았던 깐부치킨의 'AI(인공지능) 깐부 세트'를 선보인다.

AI 깐부 세트(2만4000원)는 통다리와 통날개로 구성된 바삭한 식스팩 두 조각과 크리스피 순살치킨 두 조각, 그리고 치즈스틱 두 개 등으로 구성된다.

이와 함께 한정판 신메뉴인 치킨 카레닭(2만4000원)과 고구마치즈볼(1만5000원)도 판매한다.

특히 깐부치킨 삼성역점의 테이블과 의자를 가져와 꾸민 포토존과 굿즈 증정 등 다양한 이벤트도 마련됐다.

스타필드 고양에서는 레고와 협업해 사계절 내내 만개한 레고 꽃과 대형 레고 크리스마스 트리로 꾸며진 ‘산타의 블루밍 캐슬’을 만나볼 수 있다.

성 안으로 들어서면 형형색색의 레고 꽃이 공간을 채우고, 트리 앞에서는 사진으로 추억을 남기는 즐거움은 물론 직접 레고를 조립하며 크리스마스를 준비하는 과정까지 경험할 수 있다.

특히 산타의 작업실 ‘워크샵룸’에서는 레고 오너먼트를 만들어 트리를 장식해 보는 체험이 가능하다.

스타필드 하남과 수원에서는 인기 게임 IP와 협업한 이색 크리스마스를 만날 수 있다.

스타필드 하남은 글로벌 모바일 게임 ‘브롤스타즈’와 게임 속 설원 호텔 ‘스노우텔’을 배경으로 인터랙티브 LED 체험 공간에서 캐릭터 에드거·멜로디·지기가 되어 볼 수 있으며, 직접 게임에도 참여해 볼 수 있다.

평일은 현장 QR 예약, 주말과 공휴일은 네이버 사전 예약을 통해 참여 가능하다. 또한 굿즈샵에서는 한정판부터 컬래버 굿즈까지 다양한 아이템을 선보인다.

스타필드 수원은 넥슨의 인기 MMORPG ‘마비노기 모바일’의 첫 번째 크리스마스 팝업을 선보인다.

10m 높이의 크리스마스 트리와 함께 마비노기 모바일 특유의 판타지 세계관을 크리스마스 무드 속에서 몰입감 있게 경험할 수 있다.

'던바튼’의 크리스마스 마켓 컨셉으로 꾸며진 굿즈샵에서는 신규 굿즈를 최초로 선보인다.

롯데백화점은 내년 1월12일까지 롯데타운 잠실에서 포켓몬 겨울 팝업스토어를 열고 연말 시즌 신상품을 대거 공개한다.

먼저 롯데월드몰 1층 아트리움에서는 ‘메타몽의 시크릿 캡슐맨션’ 팝업을 진행한다. 100평 규모의 ‘캡슐맨션’에 들어서면 다양한 포토존과 ‘캡슐토이’ 상품을 만나볼 수 있다.

‘포켓몬 캡슐 스테이션 in 부산’ 팝업에서만 구매할 수 있어 ‘원정 구매 대란’을 일으킨 상품부터 ‘포켓몬 스토어 오리지널’ 상품까지, 총 180여 종의 상품을 선보인다.

잠실점 본관 지하 1층 트레비 광장에서는 포켓몬 카드 게임 팬을 위한 전문 공간인 ‘포켓몬 카드샵 인(in) 잠실’을 선보인다.

신규 확장팩 ‘인페르노X’와 ‘오리지널 플레이 매트’ 등의 신상품을 출시할 예정으로 포켓몬 팬들의 관심이 집중되고 있다.

쉽고 재미있게 포켓몬 카드를 경험할 수 있도록 카드 게임을 주제로 한 전시와 미니 게임 등의 체험형 콘텐츠를 진행한다.

더불어 ‘포켓몬 카드샵 in 잠실’ 방문 고객에게는 ‘오리지널 엽서’를, 미니 게임 참가 고객에게는 ‘오리지널 클리어 파일’을 일별 선착순으로 무료 증정한다.

롯데백화점은 잠실 롯데월드몰 지하 1층에서 오는 21일까지, 가수 김재중의 ‘압구정 막걸리’와 전 격투기 선수 추성훈의 ‘아키사케’ 컬래버 팝업을 최초로 진행한다.

이번 팝업은 다가오는 크리스마스 시즌에 맞춰 이색적인 연말 파티 콘셉트의 공간 연출로 차별화했다.

특히, 막걸리와 사케를 즐길 수 있는 테이스팅 존과 솜사탕 부스를 조성해 브랜드를 직접 경험하고 즐길 수 있도록 했다.

팝업에서는 ‘2025 크리스마스 에디션’과 ‘막걸리 초콜릿 패키지’를 최초로 만날 수 있다.

압구정 막걸리, 아키사케, 전용 잔, 포토카드로 구성된 한정판 에디션을 선보이며, 주류가 함유된 이색 초콜릿과 굿즈 스티커 패키지도 함께 판매한다.

갤러리아백화점은 서울 명품관에서 스코틀랜드 니트웨어 브랜드 ‘하울린(Howlin)’ 팝업스토어를 오는 26일까지 운영한다.

하울린은 최상급 스코틀랜드 양모를 사용해 만든 니트 제품을 다양하게 선보인다.

브랜드명은 스코틀랜드 속어로 ‘냄새나는’이라는 뜻을 지닌 장난스러운 표현이다. 스코틀랜드 니트의 전통을 젊고 신선한 감각으로 재해석한 것이 특징이다.

스코틀랜드 니트 제품은 다채로운 색감∙패턴과 함께 포근한 착용감을 지닌 것으로 유명하다.

특히 풍성하고 복슬복슬한 질감이 돋보이는 ‘섀기독(shaggy dog) 니트’와 감각적인 컬러 조합의 스웨터 등이 대표적이다.

이외에도 모자, 머플러, 장갑 등의 니트 제품을 폭넓게 만나볼 수 있다.

모든 제품은 스코틀랜드와 아일랜드에서 공수한 고급 원사를 사용해 전통 핸드메이드 방식으로 제작된다. 가격대는 10만 원대부터 60만 원대까지 다양하다.

