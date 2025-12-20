유통업계, 연말 수요 많은 먹거리 제품 할인 나섰다

대형마트 등 주요 유통업체들이 연말에 수요가 많은 먹거리 제품 등에 대해 대거 할인에 나섰다.

20일 유통업계에 따르면 롯데마트는 오는 24일까지 '미리 홈 크리스마스' 행사를 열고 홈 파티 먹거리를 중심으로 다양한 할인 혜택을 제공할 예정이다.

행사에선 '미국산·호주산 구이·스테이크'를 최대 50% 할인하고 '마블9 한우 구이·스테이크류 1++(9)등급' 및 '양념 돼지 구이 3종'은 40% 할인한다. 수산물의 경우 '레드 킹크랩'을 반값에, '손질 민물장어 자포니카'는 올해 중 가장 저렴한 가격에 판매한다.

홈플러스는 21일까지 연말 세일 '윈터 홈플런' 행사를 통해 '옥먹돼 삼겹살·목심'과 '농협안심한우 구이류 전 품목'을 50% 할인한다. 또 '새벽 딸기'와 '휘라 노르웨이 생연어 구이용·횟감용'도 반값에 판매하며, '국내산 대란 30구'는 2000원 할인한다.

SSG닷컴도 21일까지 '연말 장보기 특가전'을 통해 고구마, 계란, 삼겹살 등 반복 구매가 잦은 신선식품을 최대 반값에 판매한다. CJ 햇반 잡곡밥 등 가공식품도 최대 50% 할인하며, 스프라이트 및 스프라이트제로는 2개 구매 시 1개 가격에 판매한다.

IFC몰도 연말을 맞아 '윈터세일'을 진행한다. 자라·마시모두띠 등 글로벌 SPA 브랜드 및 에잇세컨즈 등 국내 패션 브랜드는 최대 50~60% 할인하고, 무신사 스탠다드는 최대 80% 할인과 및 주말(금·토·일)동안 매일 달라지는 '하루 특가 이벤트'를 진행한다.

다이소는 '뷰티소품 기획전'을 통해 베이스 메이크업 소품, 아이 메이크업 소품 등 30여 종의 상품을 선보인다. 이번 기획전에서는 메이크업을 보다 간편하고 정교하게 완성하는 데 도움이 되는 뷰티 소품을 선별해 구성했다.

크리스마스 및 연말에만 볼 수 있는 시즌 상품 출시 및 관련 행사도 진행된다. 롯데백화점은 롯데타운 잠실에서 '메타몽의 시크릿 캡슐맨션' 및 '포켓몬 카드샵 in 잠실' 등 포켓몬 관련 겨울 팝업스토어를 열고 신상품을 공개한다.

이마트는 점포 내 베이커리 매장인 '블랑제리'와 'E베이커리'를 통해 겨울철 대표 과일인 딸기를 활용한 크리스마스 케이크를 출시했다. 주요 제품으로는 △딸기에 무너진 생크림 케이크 △베리메리 케이크 △홀리데이 부쉬드노엘 등이 있다.

