유통업계, 크리스마스 앞두고 다양한 선물 기획전 마련

백화점과 대형마트, 온라인 쇼핑몰 등 유통업계가 크리스마스를 앞두고 다양한 선물 기획전을 마련하고, 쇠고기와 케이크 등 '홈파티'를 위한 식품 할인 행사를 시작했다.

20일 업계에 따르면 롯데백화점은 잠실 롯데월드몰 지하 1층에서 오는 21일까지 가수 김재중의 '압구정 막걸리'와 전 격투기 선수 추성훈의 '아키사케' 콜라보 팝업을 진행한다. 이번 팝업은 다가오는 크리스마스 시즌에 맞춰 이색적인 연말 파티 콘셉트로 공간을 연출했다. 특히, 막걸리와 사케를 즐길 수 있는 테이스팅 존과 솜사탕 부스를 조성해 브랜드를 직접 경험하고 즐길 수 있도록 했다. 이번 팝업에서는 '2025 크리스마스 에디션'과 '막걸리 초콜릿 패키지'도 선보인다.

신세계백화점은 오는 21일까지 연말 감성을 반영한 테마별 추천을 통해 고객 취향에 맞는 기프트 제품을 소개하고, 각 브랜드의 전문가가 진행하는 1:1 뷰티 컨설팅 서비스를 제공하는 '홀리데이 뷰티 기프트 페어'를 개최한다. '윈터 원더랜드', '캔디 글로우', '홀리데이 스파클', '코지 나잇' 등 크게 4가지로 나눠 스킨케어 라인부터 연말에 어울리는 화려한 메이크업 제품, 포근한 향기 아이템에 이르기까지 다양하게 구성했다.

현대백화점은 오는 25일까지 목동점 지하 2층에서 '깐부치킨' 팝업스토어를 진행한다. 이번 팝업스토어에서는 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의' 행사 기간 글로벌 CEO들의 '치맥 회동'으로 큰 화제를 모았던 'AI(인공지능) 깐부 세트'를 선보인다. 특히, 깐부치킨 삼성역점의 테이블과 의자를 가져와 꾸민 포토존과 굿즈 증정 등 다양한 이벤트도 마련됐다.

이마트는 신세계푸드의 겨울 딸기 홀케이크를 출시했다. 전국 이마트 내 베이커리 매장인 '블랑제리'와 'E베이커리'를 통해 판매된다. 겨울철 대표 과일로 자리 잡은 딸기를 활용해 연말 분위기에 어울리는 시즌 한정 상품으로 구성했다. 크리스마스 시그니처 케이크인 '딸기에 무너진 생크림 케이크'는 오는 28일까지 2만7천980원에 선보인다.

홈플러스는 내년 2월 6일까지 설날 선물세트 예약을 진행한다. 행사카드 결제 시 최대 50% 할인하며, 최대 750만원 즉시 할인 또는 상품권을 증정한다. 미리 구매하는 '얼리버드' 고객일수록 더 큰 할인 혜택을 제공한다. 행사카드 5만원 이상 구매 시 카드사별 무이자 혜택은 물론, 3만원 이상 구매 시 무료로 배송한다.

롯데마트는 오는 24일까지 '미리 홈 크리스마스' 행사를 열고, 홈파티 먹거리를 중심으로 할인 혜택을 제공한다. '미국산, 호주산 구이·스테이크 모음전(각 100g·냉장)'에서 엘포인트 회원 누구나 최대 50% 저렴한 가격에 구매할 수 있다. '마블9 한우 구이·스테이크류 1++(9)등급(각 100g·냉장)'과 '양념 돼지 구이 3종(각 800g·냉장)'은 40% 할인한다.

G마켓은 주말 쇼핑 수요 증가에 맞춰 스타배송의 주말 정례 프로모션 '주말에도 도착보장'을 신설한다. 금·토·일 오후 8시 이전 주문 시 다음 날 도착을 보장한다. '유니버스 클럽' 멤버십 고객 중 스타배송 첫 구매고객은 20% 할인쿠폰을 주고 일반 회원은 15% 할인쿠폰을 선보인다. 여기에 일부 상품 대상 5% 카드 결제할인 혜택을 제공한다.

롯데온은 오는 21일까지 '키즈 홀리데이 기프트 가이드' 행사를 진행한다. 완구·유아동 의류 등 연말에 선물하기 좋은 브랜드와 제품으로 구성했다. 레고, 아이팜, MLB키즈, 해피프린스, 베베드피노, 아이스비스킷 등 다양한 라인업으로 구성된 매일 10시 선착순 특가도 눈길을 끈다. '우주복' '러닝테이블' '겨울양말' 채각방' '킥보드' 등 키즈 관련 주요 키워드로 큐레이션한 제품도 만나볼 수 있다.

11번가는 아뜨랑스, 마쟈, 민지콩, 꼼파뇨, 로렌하이 등 인기 여성 브랜드/소호몰과 함께 시즌 인기 패션상품을 최대 70% 즉시 할인하는 '홀리데이 연말룩' 기획전을 오는 21일까지 진행한다. 올겨울 시즌 트렌드로 떠오른 퍼(fur) 소재 재킷, 무스탕 코트 등 송년회, 크리스마스 데이트 등에 활용하기 좋은 아우터를 비롯해 후리스 재킷과 기모바지 등 한파 필수템, 니트 가디건, 트위드 원피스, 울 니트 버킷햇 등 시즌 상품을 폭넓게 선보인다.

