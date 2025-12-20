백화점 3사, 크리스마스 시즌 선물 제안

연말을 맞아 백화점 3사가 다양한 할인 행사와 팝업스토어를 진행하며 연말 크리스마스 시즌 선물을 제안한다.

신세계백화점 제공

20일 업계에 따르면 롯데백화점이 운영하는 프리미엄 라이프스타일 편집숍 '더콘란샵(The Conran Shop)'이 내년 1월 9일까지 강남점 더콘란샵에서 프랑스 향수 브랜드 '마드에렌' 팝업스토어를 선보인다.

마드에렌은 프랑스 남부 알프스 지역을 기반으로 2007년 설립된 브랜드로 자연에서 얻은 원료를 사용해 모든 제품을 수작업으로 제작하는 것이 특징이다.

대표 상품인 포푸리(스톤 디퓨저)는 장인이 직접 제작한 철제 용기에 천연 용암석을 담고, 그 위에 향 오일을 스며들게 해 공간 전체로 은은한 향을 확산시키는 제품이다.

팝업스토어 오픈을 기념해 전 구매 고객에게 리필 오일(5ml)을 증정하며, 마드에렌 에코백을 선착순으로 제공한다.

오는 23일부터 25일까지 크리스마스 기간에는 특별 포장 서비스도 받을 수 있다.

신세계백화점이 연말 선물을 고민하는 고객들을 위해 '홀리데이 뷰티 기프트 페어'를 연다.

오는 21일까지 연말 감성을 반영한 테마별 추천을 통해 고객 취향에 맞는 기프트 제품을 소개하고, 각 브랜드의 전문가가 진행하는 1대 1 뷰티 컨설팅 서비스를 제공한다.

기프트 제안은 '윈터 원더랜드', '캔디 글로우', '홀리데이 스파클', '코지 나잇' 4가지로 나눠 스킨케어 라인부터 연말에 어울리는 화려한 메이크업 제품, 포근한 향기 아이템에 이르기까지 다양한 콘셉트로 구성했다.

나에게 꼭 맞는 뷰티 제품을 찾을 수 있도록 컨설팅 서비스도 함께 마련했다.

행사 기간 진행하는 '프로 아티스트 컨설팅 서비스'는 맥, 나스, 키엘 등 브랜드별 메이크업 아티스트와 스킨케어 전문가가 참여해 1대 1 뷰티 상담과 개인 맞춤형 스킨케어 진단을 제공한다.

현대백화점은 오는 21일까지 압구정본점·무역센터점 등 백화점 전 점포에서 다양한 행사를 진행한다.

무역센터점은 이탈리아 도자기 브랜드 전문 브랜드 'VBC까사(VBC casa)' 팝업스토어를 진행한다.

이번 팝업스토어에서는 접시, 수저세트 등 VBC까사의 대표 상품 일부를 최초 판매가 대비 최대 30% 할인해 판매한다.

대표 상품으로는 '인칸토 바로그 홈세트 11P(34만6000원)', '리오네 수저세트 2인조(7만3200원)', '비토리아 크리스마스 에디션(11만5600원)' 등이 있다.

판교점은 아웃도어 브랜드 '코오롱스포츠' 매장에서 겨울 맞이 특별 할인 행사를 진행한다.

코오롱스포츠의 패딩 상품 일부를 최초 판매가 대비 최대 20% 할인해 판매한다.

'여성 쿠치 윈드스토퍼 중기장 미드 다운(41만6000원)', '여성 뉴볼륨 중기장 푸퍼 다운(39만2000원)', '남성 안타티카 스탠다드 다운(68만원)' 등이 대표적이다.

킨텍스점은 아웃도어 브랜드 '노스페이스 화이트라벨' 매장에서 크리스마스를 맞아 대표 상품 일부를 최초 판매가 대비 최대 30% 할인된 가격에 판매한다.

대표 상품으로는 '웨이브 부츠(11만1200원)', '여성 소프트 플리스 자켓(13만8600원)', '바시티 히트 자켓(15만4800원)' 등을 선보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지