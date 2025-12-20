“운동할 때, 무거운 거 들 때 XX 왜 나오나 했더니”…힘이 ‘불끈’? [수민이가 궁금해요]

힘든 상황에서 욕설을 내뱉는 게 심리적 억제를 극복하고 집중력을 올려 신체적 수행 능력을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 욕설은 운동 수행, 재활, 용기나 단호함이 요구되는 다양한 상황에서 자신을 더 강하게 몰아붙일 수 있다는 것이다.

힘든 운동을 할 때 욕설하면 집중력을 향상해 신체적 수행 능력을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 사진=클립아트

영국 킬대학 리처드 스티븐스 박사팀은 19일 미국심리학회(APA) 저널 아메리칸 사이콜로지스트(American Psychologist)에서 건강한 300명 대상의 근력·지구력 측정 실험으로 중립적 단어와 욕설을 영향을 분석, 이런 결과를 얻었다고 밝혔다.

스티븐스 박사는 “많은 상황에서 사람들은 의식적 또는 무의식적으로 힘을 온전히 쓰는 것을 스스로 억제한다”며 “욕설은 더 집중하고 자신감을 갖고 덜 산만해지게 할 수 있는 손쉬운 방법으로, 더 과감하게 시도하게 해준다”고 말했다.

욕설은 사회적으로 부적절한 언행으로 치부되지만, 신체 수행 능력 향상과의 연관성은 꾸준히 제기돼 왔다. 하지만 욕설의 이런 효과가 어떤 메커니즘에 의한 것인지는 명확하지 않았다.

스티븐스 박사는 얼음물에 손 담그기, 의자 팔굽혀펴기 등 신체적 도전 과제에서 욕을 하면 수행 능력이 향상된다는 것은 검증된 사실이라며 “문제는 욕설이 어떻게 도움이 되는지, 그 심리적 메커니즘은 무엇인가라는 것”이라고 말했다.

연구팀은 이를 검증하기 위해 건강한 성인 192명을 대상으로 두 가지 실험을 했다. 각 실험에서 참가자에게 의자에 손을 대고 팔로 체중을 지탱하는 의자 푸시업을 하는 동안 자신이 선택한 욕설 또는 중립적 단어를 2초마다 하도록 했다.

또 과제를 마친 뒤 참가자들에게 실험 중 정신 상태에 관해 몰입, 산만함, 유머, 자신감 등 상태적 탈억제(state disinhibition) 관련 변수에 대해 질문했다. 상태적 탈억제는 자기검열과 사회적 억제가 일시적으로 약해지는 상태를 말한다.

의자 푸시업 실험 결과 중립적 단어를 말할 때보다 욕설을 할 때 자기 체중을 지탱하는 시간이 유의미하게 길어지는 것으로 나타났다. (American Psychologist, Richard Stephens et al. 제공, 연합뉴스)

그 결과 중립적 단어를 말할 때보다 욕을 할 때 의자 푸시업에서 버티는 시간이 유의미하게 길었고, 과제 수행 중 욕설을 할 때 몰입감이 강해지고 산만함은 감소하며 자신감이 증가하는 등 탈억제 상태가 되는 것으로 나타났다.

첫 실험(88명)에서는 욕설 조건에서 의자 푸시업 시간이 평균 26.92초로 중립적 단어 조건(24.19초)보다 2.73초 길었다. 두 번째 실험(94명)에서도 욕설 조건(26.97초)이 중립적 단어 조건(24.55초)보다 2.42초 길었다.

이 결과를 2022년 수행한 실험(118명)과 통합 분석한 결과 욕설 조건의 의자 푸시업 시간이 평균 27.97초로 중립적 단어 조건(25.36초)보다 2.61초 길었다.

스티븐스 박사는 “욕을 함으로써 사회적 제약을 벗어던지고 다양한 상황에서 더 강하게 자신을 몰아붙일 수 있게 된다”며 “욕설이 왜 그렇게 흔히 사용되는지 설명해 주는 결과”라고 했다.

