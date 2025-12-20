이커머스 업계, 연말 선물 합리적인 가격 준비

이커머스 업계가 연말을 맞아 홈파티와 선물을 합리적인 가격에 준비할 수 있는 할인전을 진행한다.

롯데온 제공

20일 업계에 따르면 롯데온은 오는 21일까지 '키즈 홀리데이 기프트 가이드' 행사를 진행한다.

완구·유아동 의류 등 연말에 선물하기 좋은 브랜드와 제품으로 구성했다.

레고, 아이팜, MLB키즈, 해피프린스, 베베드피노, 아이스비스킷 등 다양한 라인업으로 구성된 매일 10시 선착순 특가도 진행한다.

'우주복', '러닝테이블', '겨울양말' 등 키즈 관련 주요 키워드로 큐레이션한 제품도 만나볼 수 있다.

이달의 키즈 모델과 함께하는 디스커버리 키즈 행사도 진행한다. 롯데온에서 지난달 모집해 선발한 키즈 모델 3인이 착용한 제품을 만나볼 수 있다.

대표 제품으로는 패밀리 레스터G 구스다운 롱패딩, 키즈 플리스 하이넥 세트, 레스터 QT 부츠 키즈, 레니아 구스다운 롱패딩, 마운틴 QT 키즈, 올리버 다운 미드패딩 등이 있다.

행사 기간 디스커버리 키즈 신상 제품을 기본 7% 할인하며 10% 중복 쿠폰, 결제 단계에서 확인할 수 있는 카드 쿠폰도 제공한다.

11번가는 오는 21일까지 크리스마스와 연말을 앞두고 홈파티를 위한 인기 먹거리를 최대 15% 즉시 할인하는 행사를 진행한다.

이번 행사에서는 크리스마스와 연말 분위기를 낼 수 있는 신선식품, 가공식품, 디저트·안주, 페어링 주류·음료 등을 다양하게 준비했다.

1+등급 한우 꽃등심 스테이크, 우단감 홈마카세(우니+단새우+감태), 노르웨이 슈페리어급 생연어, 영덕 대게 등 홈파티용 인기 식재료를 엄선해 소개한다.

잔슨빌 자이언트 폭립, 쿡솜씨 해물오꼬노미야끼, 프로즌 원팩마라탕 등 간편하게 즐길 수 있는 밀키트 제품도 다양하게 준비했다.

코만스 수제 티라미수, 철판구이 맥반석 오징어 등 간식거리, 배상면주가 느린마을 홍시과실주, 칭따오 논알콜릭 등 전통주, 음료도 함께 만나볼 수 있다.

SSG닷컴이 '연말 장보기 특가전'을 오는 21일까지 진행한다.

신선식품은 고구마, 계란, 삼겹살 등 반복구매가 잦은 품목을 중심으로 최대 반값 할인된 특가에 준비했다.

CJ 햇반 잡곡밥을 비롯해 오뚜기 뼈없는 감자탕, 백설 순두부 찌개양념, 해표 카놀라오일, 청우 쫀득초코칩 등 대표 브랜드 가공식품도 최대 50% 할인한다.

행사 상품은 쓱배송을 통해 빠르고 편리하게 받아볼 수 있다.

'쓱 주간배송'은 오후 1~2시까지 주문하면 전국 100여개 이마트 점포 후방 물류시설을 통해 국내 대부분 지역으로 당일 배송된다.

주요 도시에서는 전날 밤 주문 시 다음 날 오전 7시 전까지 도착하는 '쓱 새벽배송'도 이용할 수 있다.

G마켓은 주말 쇼핑 수요 증가에 맞춰 '스타배송'의 주말 정례 프로모션 '주말에도 도착보장'을 신설한다.

'주말에도 도착보장' 정례 프로모션은 매주 생필품, 가공식품 위주의 특가상품 3종을 엄선해 할인가에 판매한다.

스타배송 첫 구매 고객 대상 할인혜택도 제공한다.

'유니버스 클럽' 멤버십 고객 중 스타배송 첫 구매고객은 20% 할인쿠폰, 일반 회원은 15% 할인쿠폰을 선보인다.

일부 상품 대상 5% 카드 결제할인 혜택도 제공한다.

아울러 주말 배송 상품에 대한 포토상품평을 작성한 고객을 대상으로 매주 200명을 추첨해 G마켓과 옥션에서 현금처럼 사용 가능한 스마일캐시 5000원을 지급한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지