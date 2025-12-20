“겨울이야, 봄이야?”…12월 중순 최고 기온 ‘롤러코스터 날씨’ [오늘날씨]

토요일인 20일인 전국에 산발적으로 비가 내리겠다. 낮 기온은 크게 올라 대체로 포근할 전망이다.

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 1~11도, 낮 최고기온은 7~19도가 되겠다. 이는 평년(최저기온 영하 9도~2도, 최고기온 2~10도)보다 높은 수준이다.

전국 하늘은 흐리겠다. 새벽부터 중부지방과 전라권, 제주도를 시작으로 오전부터 경남권과 경북서부, 오후부터 경북북부내륙·북동산지에 가끔 비가 내리겠다. 중부지방과 남부지방은 오후나 밤사이 비가 대부분 그치겠다.

예상 강수량은 전국에서 5㎜ 안팎으로 예보됐다. 제주도는 5~20㎜ 비가 내리겠다. 제주도에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치겠다.

강원내륙·산지를 중심으로 눈이 쌓인 가운데 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼겠다. 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧겠다.

비가 그친 뒤에는 기온이 10도 안팎으로 크게 떨어지는 만큼, 빙판길과 도로 살얼음이 나타나겠다. 이에 따라 교통안전과 보행자 안전에 유의해야겠다.

강원산지에서는 바람이 강하게 불겠다. 오전까지 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 안팎으로 강하게 불겠다. 해상은 서해 먼바다에서 차차 바람이 시속 30~60㎞로 매우 강하게 불고 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠다.

