봉천역 열차 고장·강남구청 앞 10대 추돌…퇴근길 불편

금요일인 19일 퇴근 시간대 서울에서 지하철 열차 고장과 9중 추돌사고가 잇달아 발생해 시민들이 불편을 겪었다.



이날 오후 5시 35분께 서울 지하철 2호선 봉천역에서 외선 방향 열차의 출입문 표시등이 점등되지 않았다.



서울교통공사는 고장 난 열차의 승객을 모두 하차시키고 뒤따라오는 열차를 타도록 안내했다.



공사는 이 열차를 차량기지로 회송해 고장 원인을 파악하고 있다.



오후 5시 37분께에서는 강남구 삼성동 강남구청역 사거리에서 9중 추돌 사고가 났다.



경찰과 구청 등에 따르면 시내버스가 정차 중인 승용차와 SUV 차량을 잇달아 들이받으며 차량 10대가 연쇄 추돌했다.



이 사고로 버스 승객 등 6명이 경상을 입고 병원에 옮겨졌으며 인근 도로에 정체 현상이 빚어지며 퇴근길 불편이 이어지고 있다.



버스 운전자인 60대 남성은 음주 상태는 아니었던 것으로 파악됐다.



경찰은 운전자의 약물 투약 여부를 조사하고 블랙박스 영상을 분석하는 등 구체적 사고 경위를 파악할 방침이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지