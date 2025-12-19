선문대 박은규 학생, ‘이탈리아 갓 탤런트’ 결승 진출 쾌거

선문대학교(총장 문성제) 태권도전공 박은규 학생(4학년)이 세계적인 오디션 무대에서 태권도의 매력을 알리며 국제적인 주목을 받고 있다.

세계태권도연맹(WT) 시범단 소속 선수들이 '이탈리아 갓 탤런트'에서 태권도 공연을 펼쳤다. 선문대 제공

박은규 학생은 세계태권도연맹(WT) 시범단 소속으로 이탈리아의 대표적인 오디션 프로그램인 ‘이탈리아 갓 탤런트(Italia’s Got Talent)’에 출연해 결승 무대에 진출하는 성과를 거뒀다. 최근 결승 무대 촬영을 마치고 귀국한 박 학생은 세계 무대에서 태권도의 위상을 다시 한번 입증했다.

WT 시범단은 이번 무대에서 태권도의 역동적인 동작과 예술적 표현을 결합한 고난도 퍼포먼스를 선보이며 심사위원과 관객들의 뜨거운 호응을 얻었다. 단순한 시범을 넘어 스토리텔링과 완성도 높은 팀워크를 바탕으로 한 공연은 현지 관객들의 기립 박수를 이끌어냈으며 심사위원단의 극찬 속에 결승 진출이라는 성과로 이어졌다.

WT 시범단은 2019년에도 ‘이탈리아 갓 탤런트’에 출연해 화제를 모은 바 있다. 이번 재도전에서는 한층 발전된 기량과 창의적인 무대 구성으로 이탈리아 전역에 태권도의 매력을 다시 한번 각인시켰다.

박은규 학생은 “세계태권도연맹 시범단원으로서 태권도의 멋과 가치를 이탈리아 시청자들에게 알릴 수 있어 매우 뜻깊은 경험이었다”며 “결승 진출이라는 소중한 성과를 통해 태권도에 대한 자부심과 책임감을 더욱 느끼게 됐다”고 소감을 밝혔다.

선문대 태권도전공은 매년 세계태권도연맹 시범단원을 다수 배출하며 태권도 세계화에 기여하고 있다. 이번 박은규 학생의 활약은 선문대 태권도 교육의 국제 경쟁력을 다시 한번 보여주는 사례로 평가받고 있다.

대학 관계자는 “박은규 학생은 학업과 시범단 활동을 병행하며 뛰어난 열정과 실력을 보여준 학생”이라며 “앞으로도 세계 무대에서 활약할 수 있는 글로벌 태권도 인재 양성을 위해 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

‘이탈리아 갓 탤런트’ 결승 무대는 현지 방송을 통해 순차적으로 방영될 예정이며, 박은규 학생과 WT 시범단의 최종 결과에 관심이 모아지고 있다.

