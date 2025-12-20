KAIST, 세계가 인정한 수산물 디지털 이력추적 기술 확보

마트에서 수산물을 살 때, 이 생선이 어디서 잡혀 어떤 과정을 거쳐 왔는지 정확히 알기는 쉽지 않다.

카이스트( KAIST) 연구진이 이러한 한계를 넘어, 전 세계 어디서나 통용되는 국제 기준의 수산물 디지털 이력추적 기술을 개발해 주목받고 있다.

연구를 수행한 KAIST 연구진. 왼쪽부터 KAIST 황현택 박사과정, 얄레우 카이단(Yalew Kidane) 연구교수, 이영종 책임연구원, 박건우 연구원, 상단 김대영 교수. KAIST제공

KAIST(총장 이광형)는 KAIST 오토아이디랩 부산혁신연구소 김대영 소장(전산학부 교수)이 개발한 GS1 국제표준 기반 디지털 이력추적 솔루션 ‘올리오패스(OLIOPASS)’가 글로벌 수산물 이력추적 협의체 GDST(Global Dialogue on Seafood Traceability)의 엄격한 검증을 통과해 ‘GDST 호환 솔루션(Capable Solution)’ 인증을 획득했다고 19일 밝혔다.

이번 인증을 받은 기술은 전 세계에서 단 13개에 불과하다. 이 가운데 생산–가공–유통–판매 전 과정을 모두 추적하는 ‘전 구간(Full Chain)’ 이력관리 기술은 KAIST를 포함해 세계 7곳뿐이다. 국내에서는 KAIST가 최초다.

GDST는 2015년 세계경제포럼(WEF) 제안으로 출범한 국제기구다. 수산물 이동 과정의 핵심 데이터와 주요 사건을 국제표준(GS1)에 따라 기록·공유하는 글로벌 기준을 정립하고 있다. 최근 미국과 유럽의 주요 식품 유통기업들이 GDST 기준 충족을 요구하면서, 해당 기준은 글로벌 시장 진출을 위한 사실상 필수 요건으로 자리 잡았다.

KAIST는 2019년부터 GDST 창립 멤버로 참여해 이력추적 모델과 시스템 간 정보 연동 설계에 핵심 역할을 수행해 왔다. 특히 미국 식품의약국(FDA)이 2028년 7월부터 식품 이력추적 의무화(FSMA 204)를 예고한 상황에서, 이번 인증은 국내 기업들이 미국 등 글로벌 시장 규제를 충족할 수 있는 실질적인 기술 해법을 확보했다는 점에서 의미가 크다.

지난 11월 5일 GDST 인증을 획득한 OLIOPASS는 KAIST의 IoT 기술과 GS1 EPCIS 2.0, GS1 Digital Link 등 국제표준을 결합한 디지털 이력추적 플랫폼이다. 제품과 자산의 이동 정보를 표준화된 언어로 기록·공유하고, 블록체인 기술을 적용해 위·변조를 원천 차단한다. 기업 간 시스템이 달라도 이력 데이터의 상호 연동이 가능하다.

OLIOPASS는 AI 활용이 가능한 ‘AI-ready 데이터 인프라’로 설계돼, 대형 멀티모달 모델과 AI 에이전트, 지식그래프 등 차세대 인공지능 기술을 손쉽게 적용할 수 있다. 이를 통해 단순한 이력관리 시스템을 넘어 디지털·AI 전환을 동시에 지원하는 플랫폼으로 확장성이 크다는 평가다.

김대영 KAIST 오토아이디랩 부산혁신연구소장은 “이번 인증은 글로벌 공급망 전반에서 신뢰 가능한 데이터 기술 역량을 국제적으로 인정받은 결과”라며 “OLIOPASS를 수산·식품을 넘어 의약품, 물류, 국방, 스마트시티 등 다양한 분야로 확산시켜 KAIST 기술이 세계가 함께 쓰는 플랫폼으로 성장하도록 하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지