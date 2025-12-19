애경산업, 소비자ESG혁신대상 ‘제로웨이스트 부문 환경혁신상’ 수상

생활뷰티기업 애경산업이 ‘2025 소비자ESG혁신대상’에서 ‘제로웨이스트 부문 환경혁신상’을 수상했다고 19일 밝혔다.

애경산업은 환경친화적 기업 경영과 사업장폐기물 감량 및 순환이용 촉진을 통해 자원순환사회 형성에 기여한 공을 인정받아 환경혁신상을 수상했다.

애경산업은 플라스틱 사용량 감축, 재활용이 용이한 제품 개발 등 지속가능한 제품 개발을 위해 내부 친환경 지표인 ‘AKGI’(AEKYUNG GREEN INDEX)를 적용해 자원순환 경영에 대한 기여를 인정받았다. 해당 지표는 환경부의 재활용 정책과 연계해 제품의 포장 및 재질 구조 평가 기준을 마련하고 포장 설계를 객관적으로 평가한다. 특히 AKGI 지표 개정을 통해 평가 대상을 확대하고 평가 기준을 합리화하는 것은 물론 3R(Recycle, Reduce, Replace) 활동을 통해 플라스틱 사용 절감 효과를 확대해 나가고 있다.

애경산업은 2030년 폐기물 재활용률 95% 목표를 달성하기 위해 청양공장에 폐기물 보관장을 신설해 폐기물 분류 및 처리의 효율성을 강화하고 보다 체계적인 관리 체계를 구축했으며 폐기물 처리의 적법성을 확보하기 위해 정기적인 현장 실사와 평가를 실시하고 있다. 또한 재활용률 향상을 위해 품목을 주기적으로 점검해 재활용 가능 품목을 추가적으로 선별·분류하고, 이를 재활용하는 프로세스를 운영하고 있다.

물류 분야에서는 환경영향평가를 통해 도출된 ‘폐 파렛트 재활용’ 과제를 포함한 전반적인 자원순환 관리 활동을 강화한 결과, 2024년 폐기물 재활용률이 전년 대비 약 10.9%포인트 향상됐다.

한편 소비자EGS혁신대상은 미래소비자행동과 소비자권익포럼이 공동 운영하는 ESG소비자이니셔브가 ESG 경영에 대한 관심을 높이고 참여를 독려하기 위해 마련한 행사로 올해 3회째를 맞이한다. 수상 대상자는 ESG 관련 전문 심사위원과 소비자 평가단의 엄정한 심사를 통해 선정된다.

