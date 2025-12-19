“가능한 거였어?”…정부, ‘인공태양’ 전력생산 20년 앞당긴다

정부가 핵융합에너지 전력생산 실증 목표 시기를 기존 2050년대에서 2030년대로 20년 앞당긴다. 인공지능(AI) 시대 급증하는 전력수요에 대응하고 에너지 주권을 확보하기 위해 1조5000억원 규모의 핵심기술 개발에 착수한다.

과학기술정보통신부(과기정통부)는 19일 제22차 국가핵융합위원회에서 이같은 내용의 ‘핵융합 핵심기술 개발 로드맵’을 심의·의결했다고 밝혔다. 로드맵은 지난해 7월 발표한 '핵융합에너지 실현 가속화 전략'을 토대로 핵융합 전력 생산 실증을 위한 추진 방향과 목표를 구체화했다.

조기 실증 추진은 국내 핵융합연구장치(KSTAR)를 운영하며 축적한 방대한 운전 데이터에 AI 기술이 결합되면서 가능해졌다. 미국의 ‘제네시스 미션’ 등 글로벌 핵융합 기술개발 경쟁에 대응하기 위한 전략이기도 하다.

우선 정부는 내년부터 ‘한국형 혁신 핵융합로’ 개념설계에 착수한다. 이 장치는 핵융합 상용화에 필요한 핵심기술을 조기에 확보하기 위한 실증용 장치로, 신속한 설계와 건설이 가능한 소형 장치로 개발된다. 전력 생산 기능 등 상용화 필수 요건을 선제적으로 검증하는 것이 목표다.

정부는 2030년까지 8대 핵융합 핵심기술을 개발하고, 2035년까지 실증을 완료할 계획이다. 핵심기술은 크게 두 분야로 나뉜다.

소형화 기술 고도화 분야에는 노심 플라즈마 제어, 혁신형 디버터, 가열 및 전류구동, 초전도 자석 등이 포함된다. 전력 생산 기술 확보 분야에는 증식 블랑켓, 핵융합 소재, 연료 주기, 안전·인허가 등이 해당된다.

이를 위해 정부는 1조5000억원규모의 ‘핵심 기술개발 및 첨단 실증 연구인프라 구축’ 사업을 추진한다. 이미 예비타당성조사 사업으로 신청해놨다.

정부는 산업 지원을 강화하는 강화 내용이 포함되도록 핵융합에너지개발진흥법을 개정하고, 산·학·연 원팀 체계 구축, 전문인력 양성 등을 병행해 체계적으로 기술을 개발한다는 방침이다.

핵융합에너지는 연료가 무한하고 탄소 배출이 없는 청정에너지로, AI 데이터센터 확산 등으로 전력수요가 급증하는 상황에서 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 정부는 5년 단위 연동계획을 수립해 기술개발을 단계적으로 추진하고, 글로벌 기술 선도국과의 협력도 강화할 방침이다.

