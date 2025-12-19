민희진, 오늘 YTN 라디오 출연… '전 연인 특혜'에 입 연다

민희진 오케이 레코즈 대표가 오늘 YTN 라디오에 생방송으로 출연한다. 오케이 레코즈 제공

민희진 오케이 레코즈(ooak) 대표가 오늘(19일) YTN 라디오 ‘김준우의 뉴스 정면승부’에 생방송으로 출연한다.

오케이 레코즈 측은 “민희진 대표가 YTN 라디오에 생방송으로 출연해 자신을 둘러싼 거대 기업의 조직적 여론 조작 의혹과 향후 계획에 대해 밝힌다”라고 전했다.

또, 민 대표는 이번 방송에서 최근 미국 법원 소송 과정을 통해 실체가 드러난 하이브의 자회사 ‘TAG PR(The Agency Group PR)’과 관련된 충격적인 진실을 직접 언급할 예정이라고 밝혔다.

민희진 오케이 레코즈 대표. 오케이 레코즈 제공

민 대표는 하이브와의 법적 공방에 대해서도 입을 열 것으로 보이는데, 하이브가 최근 법정 공방 과정에서 사안의 본질과 무관한 사생활까지 끌어들이며 ‘전 연인 특혜’ 프레임을 씌우고 있는 점이 왜 부당한지에 대해서도 짚을 예정이라고 예고했다.

앞서, 지난 18일 열렸던 주주간 계약 관련 소송에서 하이브 측은 법정에서 민 전 대표의 전 남자친구까지 소환해 과도한 용역비 지급 및 특혜 의혹을 제기했다.

이를 민 대표는 “실력과 결과로 증명된 파트너십을 사생활로 왜곡하는 무리한 공격”이라고 일축했으며, “BANA와의 협업은 뉴진스의 음악적 성공을 만들어낸 전략적·경영적 판단이었으며, 개인적 관계를 문제 삼는 것은 재판의 본질을 흐리는 행위”라고 전했다.

한편, 민희진 대표는 소송과 별개로 굳건히 다져가고 있는 ‘오케이 레코즈’의 미래에 관해서도 이야기할 예정이다.

민희진 대표가 출연하는 YTN 라디오 ‘김준우의 뉴스 정면승부’는 오늘(19일) 오후 6시 10분에 방송된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지