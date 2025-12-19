전현무, 과거 '차량 링거' 사진 확산 해명…"의료진 처방 받은 것"

사진=MBC ’나 혼자 산다’ 방송화면 캡처

방송인 전현무가 '주사이모'로 촉발된 불법의료 행위 의혹을 부인하며 선을 그었다.

전현무의 소속사 SM C&C는 19일 "최근 온라인상에서 확산된 과거 방송 장면과 관련 사실관계를 정확히 하기 위해 입장을 밝힌다"19일 전했다.

이어 "거론된 장면은 2016년 '나 혼자 산다' 방송분이다. 전현무는 당시 목 상태가 좋지 않아 병원에서 담당 의사 진료와 처방을 받아 치료를 받았다. 촬영 일정까지 시간이 충분하지 않아 의사 판단 하에 부득이하게 이동하며 처치를 마무리하는 과정 일부가 방송에 노출된 것"이라고 말했다.

그러면서 "처치 마무리를 제외한 모든 의료 행위는 병원 내에서 의료진 판단과 처방에 따라 진행됐다. 의료인을 개인적으로 호출하거나 불법적인 시술을 받은 사실은 없다"고 밝혔다.

아울러 "현재 제기된 의혹은 당시 전체적인 상황과 맥락이 충분히 전달되지 않은 상황에서 일부 장면이 온라인에서 거론되며 비롯된 오해다. 사실과 다른 오해가 확산되지 않도록, 근거없는 추측과 왜곡된 해석은 자제를 부탁드린다" 덧붙였다.

최근 방송인 박나래, 유튜버 입짧은햇님 및 그룹 샤이니의 멤버 키가 모두 '주사 이모' 이 모 씨에게 진료받아 '불법 의료 행위' 의혹으로 활동을 중단했다. '주사 이모' 의혹이 확산하는 가운데 박나래, 키와 함께 '나 혼자 산다'에 출연하는 전현무의 과거 방송 장면이 다시금 주목받았다. 전현무 측은 불법 의료 행위가 아니었다면서, '주사 이모' 의혹과는 선을 그었다.

