“노안인가? 글자가 물결치네”…시야가 흐려지면 늦는다 [건강+]

노안과 다르므로 정기검진 반드시 해야
고령화로 증가 추세…2040년 환자 3배 늘어난다
70대 A씨는 어느 날부터 글씨가 이상하게 휘어 보이는 느낌을 받았다. 신문의 글자가 물결처럼 일그러지거나 TV 자막도 가운데가 찌그러져 보였다. 노안인 줄 알고 넘기다 병원을 찾은 A씨는 ‘습성 연령관련 황반변성’이라는 진단을 받았다.
습성 연령관련 황반변성은 나이가 들면서 황반에 원래 없어야 할 혈관이 자라 출혈이나 부종을 일으키는 질환이다.
치료시기를 놓치면 실명으로 이어질 수 있지만, 정작 환자 스스로 질병을 인지하지 못하는 경우가 많다.
20일 김민석 분당서울대병원 안과 교수는 세계일보에 “노안은 노화로 인해 근거리가 잘 안 보이는 상황이지만, 황반변성은 거리에 상관없이 시야의 중심부가 휘어 보이거나 흐려 보이는 게 특징”이라며 “모든 증상을 노안으로 치부하면 안 된다”고 말했다.
지난 10년간 습성 연령관련 황반변성 환자는 꾸준히 증가했다.
우세준·김민석 교수팀이 국민건강보험공단 데이터를 활용해 2013∼2022년까지 40세 이상 습성 연령관련 황반변성 환자의 유병률과 발병률 변화를 분석한 결과, 유병률은 110%, 발병률은 68% 증가했다.
문제는 급격한 고령화로 증가 추세가 더 가파를 것으로 예측된다는 점이다.
2040년에는 유병률이 만 명당 4.62명, 발병률은 8.4명으로, 누적 환자 수만 약 37만명에 달할 것으로 추정된다. 현재(2022년 12만7000명)보다 3배 가까이 많은 수치다.
특히 연령이 높을수록 위험도가 급상승해 80해 이상에서는 유병률이 매년 약 10%씩 증가할 것으로 분석된다.
김 교수는 이번 결과가 단순한 환자 증가를 넘어 국가 의료비와 사회적 부담의 급증을 의미한다고 지적했다.
습성 황반변성의 주요 치료법은 안구 내 혈관내피성장인자(VEGF) 억제제를 직접 주사하는 것이다.
약제 가격은 종류에 따라 1회당 약 15만원에서 80만원 수준이다. 여기에 주사비, 검사비 등이 추가로 더해진다. 처음에는 한 달 간격으로 3∼4회 주사를 맞아야 하는데, 황반 상태에 따라 꾸준한 반복 치료가 필요하다.
다행히 산정특례질환으로 분류돼 진료비의 10%만 내면 되지만, 보험 기준을 벗어나 비급여로 주사를 맞거나 치료를 포기하는 경우도 많다.
김 교수는 “보험 주사 혜택을 보지 못해 약값을 전액 비급여로 처리하거나 치료를 포기하는 등 사각지대에 놓인 환자도 여전히 존재한다”며 “보험 적용 기준 완화 등 정책적 뒷받침이 필요하다”고 강조했다.
[용어 설명]
●습성: 비정상적인 혈관이 자라서 피나 물이 새는 형태
●연령관련: 나이가 들면서 생기는
●황반: 눈에서 가장 중요한 중앙 시야를 담당하는 부위
