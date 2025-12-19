안세영, 천적 야마구치도 잡았다…셔틀콕 왕중왕전 조 1위로 4강 진출

배드민턴 여자 단식 세계 최강자 안세영(삼성생명)이 천적 야마쿠치 아카네(일본)도 물리치고 ‘왕중왕전’ 조별리그에서 1위를 차지하며 준결승에 올랐다.

세계랭킹 1위 안세영은 19일 중국 항저우의 올림픽스포츠센터에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널스 2025 여자 단식 조별리그 A조 3차전에서 야마구치를 47분 만에 2-1(14-2121-5 21-14)로 역전승을 거뒀다. 월드투어 파이널스 올해 월드투어 포인트가 가장 높은 8명만 출전해 치르는 ‘왕중왕전} 성격의 대회다. 4명씩 두 개 조로 나뉘어 조별리그를 치러 조 1, 2위가 4강에 진출하는 대회 방식으로 우승자를 가린다.

안세영. AFP연합

이미 전날 미야자키 도모카를 2-0으로 완파하며 4강 진출을 확정했던 안세영은 이날 야마구치까지 꺾으며 조별리그 3전 전승으로 조 1위를 차지했다. 특히 야마구치는 통산 상대전적에서 안세영과 15승15패의 접전을 펼친 천적이었다. 그러나 이날 승리로 안세영은 야마구치와의 상대 전적에서도 16승15패로 앞서 나갔다. 야마구치(2승1패)는 안세영에 이은 조 2위로 4강에 진출했다.

안세영은 이날 1게임에서 야마구치와 11-11로 맞서다가 순식간에 내리 5실점 해 분위기를 넘겨줘 14-21로 마치며 불안한 출발을 보였다. 하지만 심기일전한 안세영은 2게임 초반부터 내리 6득점 해 분위기를 바꿨고 게임 막판에도 7점을 연속해서 따내는 등 일방적인 경기 흐름 속에 21-5로 승리하며 균형을 맞췄다.

안세영은 마지막 게임 중반까지 야마구치와 팽팽한 접전을 펼치다가 연속 3득점해 격차를 벌리기 시작했고, 15-14로 앞선 상황에서 한 수 위 집중력으로 내리 6득점 해 승리에 마침표를 찍었다.



올 시즌 벌써 10개의 우승 트로피를 들어 올린 안세영은 이번 대회에서도 우승할 경우 일본 남자 단식 선수 모모타 겐토와 단일 시즌 최다 우승 타이기록을 세우게 된다. 안세영은 20일 준결승전을 치른다.

