출범 5년여 만에 정원 25명 채운 공수처… 평검사 4명 임용

고위공직자범죄수사처(공수처)가 평검사 4명을 충원하면서 출범한 지 5년여 만에 정원(25명)을 모두 채웠다.

공수처는 인사위원회 추천과 대통령 임명 재가를 거쳐 22일자로 평검사 4명을 신규 임용한다고 19일 밝혔다.

정부과천청사 고위공직자범죄수사처 앞에 취재진이 몰려 있는 모습. 과천=연합뉴스

이번에 공수처 검사로 임용되는 이들은 노흥섭(40·변호사시험 4회) 대전 유성경찰서 경감과 김준환(41·변시 6회) 법무법인 세종 변호사, 정수진(43·변시 7회) 공수처 수사관, 이재영(34·변시 9회) 법무법인 지평 변호사다.

노 경감은 경감 경력경쟁채용 출신으로, 경찰청 수사구조개혁단과 국가수사본부에서 근무했다. 김 변호사는 세종 형사팀에서 횡령·배임 사건을 맡았다.

‘드루킹 특별검사팀’ 근무 경험이 있는 정 수사관은 디지털포렌식 전문가 자격증을 갖고 있다. 이 변호사는 지평에서 조세·금융규제 분야 사건을 주로 담당했다.

공수처는 2021년 1월 출범 이래 한 번도 정원을 채우지 못했다. 인력난과 이로 인한 수사력 문제가 고질병으로 꼽혔다.

올해 들어 상황이 변했다. 이직자가 전무했고, 지난 5월 7명을 채용한 데 이어 이번에 4명을 충원하면서 약 5년 만에 처음으로 정원을 모두 채우게 됐다. 공수처 정원은 공수처장과 차장, 부장검사 4명, 부부장검사 1명, 평검사 18명 등 총 25명이다.

오동운 공수처장은 “고도의 수사력을 요구하는 고위공직자범죄 사건들을 다루면서 인력 부족으로 수사 진척에 일부 어려움이 있었다”며 “이제 검사 정원을 다 채운만큼, 수사부서의 진용을 탄탄히 구축해 성과를 가속할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

