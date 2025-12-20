대구보건대학교, 보건의료기술 다직종 연계 순환교육

대구보건대학교 보건융합교육센터는 최근 연마관에서 ‘보건의료기술 다직종 연계교육(IPE)' 1단계 순환교육을 했다고 20일 밝혔다.

IPE는 보건의료 전문 직종 간 협업과 의사소통 역량을 키우는 교육이다. 이 프로그램은 글로컬대학30 프로젝트를 통해 구축된 ‘한달빛 글로컬보건연합대학’의 공동 교육 과정으로, 대구∙광주∙대전보건대학 재학생 60명이 참여해 지역과 대학을 넘나드는 교육 교류를 실현했다.

IPE 순환 교육에 참여한 재학생들과 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 대구보건대학교 제공

참가 학생들은 대학과 전공이 서로 다른 15명씩 4개 조로 구성해 임상병리학, 응급구조학, 물리치료학, 작업치료학 등 4개 학과 실습실을 순환하며 다른 직종의 업무와 역할을 직접 체험했다. 교육은 환자 케어를 위한 최적의 협업 방안을 도출하는 ‘문제 해결형’ 방식으로 진행했다.

학생들은 과제를 수행하며 자연스럽게 상호 존중과 소통의 중요성을 익혔으며, 수료자 전원에게는 한달빛 글로컬보건연합대학 총장 명의의 이수증을 수여했다.

윤영순 융합교양교육원장(유아교육학과 교수)은 “이번 교육을 통해 학생들이 보건의료 현장에서 필수적인 소통·존중·협업의 가치를 깊게 이해했을 것”이라며 “앞으로도 연합대학 차원의 공동 교육 프로그램을 확대해 폭넓은 시각과 실무 역량을 갖춘 보건의료 인재를 양성하겠다”고 말했다.

