李대통령 지지율 55%로 1%p↓…민주 40%·국힘 26% [한국갤럽]

이재명 대통령의 국정 지지율이 직전 조사보다 하락한 55%를 기록했다는 여론조사 결과가 19일 나왔다.



한국갤럽이 지난 16∼18일 전국 만 18세 이상 성인 1천1명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자 55%가 '잘하고 있다'고 답했다.

이는 일주일 전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 수치다.



'잘못하고 있다'는 응답은 36%로 2%p 올랐다. '의견 유보'는 9%로 집계됐다.



이 대통령의 직무수행을 긍정 평가한 이유로는 '소통·국무회의·업무보고'가 18%로 가장 많이 꼽혔다.



'외교'(15%), '경제·민생'(11%), '직무 능력·유능함', '전반적으로 잘한다'(각 10%)가 뒤를 이었다.



부정 평가 이유는 '경제·'민생'(18%), '도덕성 문제·본인 재판 회피'(11%), '독재·독단', '전반적으로 잘못한다'(각 7%) 순으로 나타났다.



한국갤럽은 "긍정 평가 이유에서 외교 비중이 줄고 소통이 1순위로 부상한 것은 부처별 업무보고 생중계 영향으로 추정된다"고 분석했다.



지지율을 지역별로 보면 광주·전라가 78%로 가장 높았고, 부산·울산·경남이 44%로 가장 낮았다.



지난주 47%로 가장 낮은 지지율을 기록했던 대구·경북은 1%p 오른 48%를 기록했다.



서울 52%, 인천·경기 56%, 대전·세종·충청은 61%로 나타났다.



연령대별로는 40대가 73%로 가장 높았고, 20대가 39%로 가장 낮았다.



50대 67%, 30대 55%, 60대 50%, 70대 이상 41%로 각각 집계됐다.



이념 성향별로는 진보층 85%, 중도층 60%, 보수층 29%가 '잘하고 있다'고 답했다.



정당 지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 26%로 각각 집계됐다.



양당 모두 지난주 조사와 같은 수치를 보였다.



개혁신당은 4%, 조국혁신당은 3%, 진보당은 1%로 나타났다. 무당층은 26%다.



이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 49.8%, 응답률은 10.8%다.



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

