“어제 보톡스 맞았던 병원, 피부과가 아니라고?” [수민이가 궁금해요]

경기 수원시 영통구 A내과에는 눈에 띄는 진료 과목이 있다. 바로 피부 진료다. 내과하면 위·장 장애와 감기 등을 진료하는 곳으로 알려져 있는데, 피부 진료를 내건 이유는 뭘까. 이른바 ‘동네병원’으로 불리는 의원급 의료기관의 경우 진료과목을 신고하면 내과, 외과, 피부과 등 거의 모든 과목을 진료할 수 있다. 전문의가 자신의 전공을 포기하는 사례는 통계로 확인된다.

사진은 기사 내용과 관련 없음. 게티이미지뱅크

19일 국회 보건복지위원회 소속 김선민 조국혁신당 의원실 자료에 따르면 일반의 의원급 의료기관 1만225개에서 근무하는 의사는 모두 1만6018명이다. 이 중 1만1131명(69.5%)은 특정 분야의 전문의다. 10명 중 7명은 전문의인데도 일반의원에서 일한다는 의미다.

전문성을 사실상 포기하고 일반의원에서 근무하는 전문의를 과목별로 보면 가정의학과가 3444명으로 가장 많다. 외과 1273명, 산부인과 1247명 등도 1000명을 웃돈다. 이어 내과 995명, 소아청소년과 467명, 비뇨의학과 479명, 마취통증의학과 455명, 영상의학과 442명 등 순이다.

의료계에서는 이른바 ‘필수 의료’ 과목을 전공한 전문의 다수가 일반의로 일하는 이유는 진료과목을 변경하기 위한 목적이 대부분이라고 지적한다.

예컨대 피부과 전문의는 의원 간판에 ‘○○피부과의원’으로 전공과목을 표시할 수 있다. 피부과 전문의가 아닌데 피부과를 진료과목으로 신고한 일반의는 ‘○○의원 진료과목 : 피부과’ 같은 식으로 표시하는 경우가 많다. ‘○○피부&에스테틱’ 또는 ‘○○스킨 클리닉’ 같은 간판을 달고 있다면 피부과 전문의가 아닐 가능성이 있다.

환자 입장에선 피부미용 진료를 위해 신경외과를 찾기보다는 피부과라고 적혀있는 일반의 병원을 찾을 가능성이 높은 만큼 전문의도 일반의로 전환해 개원하는 편을 선택한다는 것이다. 일반의는 진료과목을 여러 개 선택할 수 있다는 점도 일반의 전환이 많은 이유로 꼽힌다.

한 대학병원에서 의료진이 이동하고 있다. 연합뉴스

한편 ‘동네의원’을 개설한 일반의 10명 중 8명 이상은 ‘피부과’를 진료 과목으로 신고한 것으로 나타났다.

국회 보건복지위원회 소속 전진숙 더불어민주당 의원실이 건강보험심사평가원에서 받은 자료에 따르면 올해 들어 지난 7월까지 일반의가 신규 개설한 의원급 의료기관은 총 176곳으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 129곳보다 36.4% 늘어난 수치다.

올해 일반의 개원 의원 176곳은 1곳당 평균 2.4개의 과목을 신고했다. 이 가운데 피부과 신고가 146건으로 가장 많았다. 전체 176곳의 83%가 진료과목에 피부과를 포함시킨 셈이다. 이어 성형외과 49건, 가정의학과 42건, 내과 33건, 정형외과 30건 순으로 나타났다.

피부과 진료를 하는 의사가 늘어나는 이유는 뭘까. 우선 수입을 꼽는다. 미용시술은 대부분 건강보험이 적용되지 않는다. 의료사고가 발생할 수 있는 수술을 하는 경우가 거의 없다는 것도 장점으로 꼽힌다.

한 피부관 전문의는 “성형외과도 수입이 좋지만 잘못하면 의료사고가 발생할 수 있는데 피부과는 이런 위험도 적다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지