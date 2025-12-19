한국전기연구원, ‘제2회 국방기술 발전 세미나’ 개최

한국전기연구원(KERI)은 18일부터 19일까지 부산 웨스틴 조선 호텔에서 ‘제2회 국방기술 발전 세미나’를 개최했다고 밝혔다.

이번 세미나는 국방 분야의 전기화·첨단화 흐름 속에서 산·학·연·군 간 연구개발 현황을 공유하고 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

한국전기연구원이 마련한 ‘제2회 국방기술 발전 세미나’. 한국전기연구원 제공

KERI를 비롯해 방위사업청. 국방기술진흥연구소, 해군, 해병대, 육군, 공군 등 국방 핵심 기관과 다수의 방산 업체 관계자가 참석해 기술 교류와 네트워킹을 진행했다.

세미나에서 KERI는 △전기로 보는 미래 전장과 KERI 국방기술 연구 방향(손홍관 국방기술전략실장) △양방향 고효율 컨버터 일체형 리튬전지체계 기술(유명효 책임연구원) △국방 모빌리티 전동화를 위한 핵심 기술(김지원 전동력연구센터장) △국방용 리튬전지체계 안전성 검증(이현구 전기추진시스템연구센터장) 등 주요 연구 성과를 발표했다.

대외 전문가 세션 1에서는 △중소기업 혁신과 발전을 위한 방산 육성 지원 정책 및 사업(방위사업청 김태민 사무관) △국방 플랫폼 전기화와 국방 에너지 기술 발전 방향(국방기술진흥연구소 이윤복 국방기술PD) △K-방산 소재/부품/장비 전략 및 민군 협력 방안(국방기술진흥연구소 김태원 과제기획팀장) △AI 기반 유무인 복합체계 중심의 육군 R&D 추진 방안(육군 이영화 중령) △해군 국방기술 R&D 도전과 성과 및 산·학·연 협력 방향(해군 이승훈 중령)이 소개됐다.

이어진 세션 2는 △공군 기술 기획 및 R&D 추진 방향(공군 길태원 중령) △미래 해병대 작전과 국방 기술(해병대 최윤구 중령) △Lab to Battlefield - 차세대 국방전력 시스템 고도화 전략(아이티사이언스(주) 김택수 연구소장) △전장 6대 기능 中 기동 및 화력(중구경) 부품 소개(SNT다이내믹스(주) 김인수 책임연구원) 발표로 구성됐다.

김남균 KERI 원장은 “국방 및 무기체계 분야에서도 ‘전기화(Electrification)’가 빠르게 진행되고 있다”며 “국내 유일의 전기전문 연구기관인 KERI가 핵심 원천기술 개발을 통해 첨단 방위산업 발전과 대한민국 자주국방 실현에 기여하겠다”고 말했다.

강정호 해군 교육사령관은 “국방 기술 분야가 인공지능(AI) 기반의 무인체계로 변화하는 과정에서 KERI의 역할이 더 클 것”이라고 밝혔다.

