국토부, TK신공항 민간공항 기본계획 고시…사업비 2.7조원

대구∙경북(TK) 신공항의 민간공항 기본계획이 2년여 가까운 논의 끝에 확정 고시됐다.

국토교통부는 총사업비 2조7000억원, 여객 1265만명, 화물 23만 t 규모 여객∙물류 중심의 복합 기능을 가진 TK 민∙군 통합공항의 민간공항 기본계획을 19일 고시했다.

대구∙경북 민∙군통합공항 조감도. 대구시 제공

이번 기본계획 고시는 기획재정부 총사업비 협의, 국토교통부 항공정책위원회 심의를 거쳐 확정했다. 민간공항의 총사업비 2조7000억원은 전액 국비로 투입할 예정이다.

새롭게 건설되는 민간공항은 현 대구공항 면적의 약 7배에 달하는 1.3㎢ 규모로, 대구시 군위군 소보면과 경북 의성군 비안면 일대에 조성한다. 주요시설은 활주로(3500m×46m) 1본, 여객터미널(12.4만㎡), 화물터미널 2개소(군위∙의성), 계류장(여객 20기), 유도로 7본 등으로 국제선 중장거리 노선 취항이 가능하도록 계획했다.

목표연도(2060년) 항공 수요는 여객이 1265만명(국제선 963만명, 국내선 302만명)으로 코로나19 직전인 2019년 대구공항 최대 이용객 467만명 대비 약 3배 수준이고, 화물이 23만 t으로 예측했다. 여객터미널은 군위에 위치하고, 화물터미널은 군위에 벨리카고 터미널, 의성에 화물기 전용 화물터미널이 계획돼 있다.

기본계획에는 공항의 접근성을 높이기 위한 진입도로 2개 노선 신설이 포함돼 있다. 중앙고속도로에 신공항 나들목(IC)을 신설해 공항과 연결하는 동측도로(6.3㎞), 의성에 위치한 국도28호선과 연결해 공항으로 진입하는 북측도로(5.2㎞)가 계획돼 있다. 이는 공항 이용객의 접근성을 높이고, 물류 수송의 신속성에 크게 기여할 것으로 기대된다.

이번 기본계획 고시 이후 대구시는 민∙군공항 통합 이전∙건설을 위해 국토교통부와 민간공항건설 위∙수탁 협약체결을 추진할 계획이다. 시가 민∙군공항을 통합 건설할 경우, 원활한 설계∙시공, 효율적인 사업관리, 사업비 절감, 공기 단축 등의 효과가 있을 것으로 예상된다.

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 “어려운 여건 속에서도 이번 민간공항 기본계획 고시로 민∙군 통합공항 이전∙건설이 한 걸음 더 나아갈 수 있게 됐다”면서도 "올해 군 공항 재원 마련을 위한 공자기금 신청 등 노력에도 불구하고 재원을 확보하지 못한 아쉬움이 크다”고 했다.

이어 “2026년 정부 예산에 부대의견으로 ‘기재부와 국방부는 적절한 지원방안을 강구해야 한다’고 담겨 있는 만큼 내년에는 범정부 협력체계 구축 및 광주시와 연대 추진 등 군 공항 재원 확보를 위해 모든 행정력을 집중하겠다”고 의지를 밝혔다.

