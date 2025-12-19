‘81세’ 선우용여 “내 재산은 자식 아닌 돌봐준 사람 몫”

유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 화면 캡처

배우 선우용여가 죽음에 대한 자신의 생각을 솔직하게 밝혔다.

18일 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에는 ‘죽음을 준비하는 최화정과 선우용여의 충격적인 이야기(유언, 랍스터 먹방)’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 최화정은 선우용여에게 "20대일 때는 60살까지 살 거라고 생각을 못 했다"며 "70대, 80대가 어떤 모습일지 경험해 보지 못한 세계를 선생님이 말씀해 주셔서 너무 도움이 된다"고 말했다.

이에 선우용여는 "이제 나는 가는 걸 연습해야 할 것 같다. 너는 멀었지만 나는 연습해야 한다. 내려놔야 할 게 많다"고 밝혀 최화정을 깜짝 놀라게 했다.

그는 "자식이 돈을 달라고 하면 주지 말아야 한다"며 "내가 주고 싶으면 줘도 되는데 달라고 할 때 주는 건 자식을 망치는 것"이라고 강조했다.

그러면서 "이제 너는 혼자다. 혼자 살 거는 확실하게 100살까지 꽉 쥐고 있어야 한다. 절대 요양원에 들어가지 마라"고 당부했다.

선우용여는 "나는 정신이 오락가락해져도 내 집에서 죽을 거다. 절대 사람을 둬야 한다"며 "내가 죽을 때 그 사람에게 재산을 주고 죽는 거다. (나를) 진실로 잘 도와줬으면 (내 돈은) 그 사람 거다"라고 전했다.

이에 최화정은 "되게 합리적인 것 같다"고 말했고, 선우용여는 "자식들은 출가외인이고 자기네 살기 바쁘다"고 밝혔다.

최화정은 "선생님의 이런 마음가짐을 보면 팔자가 안 좋을 수가 없다. 이런 사고방식이 우리 엄마랑 닮았고, 엄마도 되게 긍정적이셨다"고 말했다.

한편 선우용여는 특유의 솔직하고 거침없는 화법으로 꾸준히 대중과 소통하며 많은 공감을 얻고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지