김의성, 쿠팡 탈퇴 인증 “정신 차리면 다시 가입”

배우 김의성이 대규모 개인정보 유출 사태가 발생한 쿠팡을 탈퇴했다고 밝혔다.

김의성은 18일 자신의 인스타그램을 통해 "요즘 저는 네이버 쇼핑을 쓴다. 몇 가지 불편한 점들은 있지만 쓸만하다. 새벽 배송 없어도 살 만하다"고 적었다.

그러면서 "탈퇴한 모 업체는 정신 좀 차리는 게 보이면 다시 가입하려고 한다" 밝혔다. 기업명을 언급하지 않았지만 최근 개인정보 유출로 논란을 빚은 쿠팡을 저격한 것으로 보인다.

김의성은 과거 사회적 문제에 적극적으로 목소리를 내왔으며 2018년 MBC 탐사 보도 프로그램 '스트레이트' 진행자로도 활약했다.

지난 2017년 헌법재판소의 박근혜 대통령 파면 결정에 대해선 "체크아웃은 통상 12시까지 아닌가?"라는 글을 남겼고, 지난해 12월 국회에서 윤석열 전 대통령 탄핵소추안이 가결되자 SNS에 "맛있다 민주주의"라고 밝힌 바 있다.

1987년 극단 '한강' 활동을 시작으로 연극 무대에 올랐던 김의성은 영화 '무소의 뿔처럼 혼자서 가라'(1995), '돼지가 우물에 빠진 날'(1996), '암살'(2014), '내부자들'(2015) 등 굵직한 작품에 출연하며 특유의 카리스마로 깊은 인상을 남겼다.

