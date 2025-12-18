경찰, 금품수수 의혹 전재수 19일 피의자 신분 소환

경찰이 세계평화통일가정연합(통일교)으로부터 현금과 명품시계를 수수한 혐의를 받는 더불어민주당 전재수(사진) 의원(전 해양수산부 장관)에게 19일 출석하라고 통보했다. 경찰은 통일교 관계자들을 연일 조사하며 정치인에게 금품이 전달된 정황 파악에 나섰다.



18일 경찰 등에 따르면 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 전 의원에게 19일 오전 10시 서울 서대문구 국가수사본부에 출석해 피의자 신분 조사를 받으라고 통보했다. 전 의원은 2018년 통일교 측으로부터 현금 2000만원과 명품 불가리 시계를 받은 혐의(정치자금법 위반 및 뇌물수수)를 받고 있다.



전 의원이 2019년 낸 책 ‘따뜻한 숨’ 500권을 통일교 측이 1000만원을 들여 샀다는 의혹도 제기됐다. 전 의원은 사회관계망서비스(SNS)에서 “출판사를 통해 정상적으로 구매됐다. 세금계산서까지 정상 발급된 것으로 확인됐다”고 해명했다. 그는 통일교가 추진해온 한·일 해저터널에 대해 그간 반대해왔단 점을 재차 밝히며 “제가 현금 2000만원과 시계 1점을 받고 그 대가로 부산의 미래를 팔아먹겠냐. 차라리 현금 200억원과 시계 100점을 받았다고 하라”고 반발했다.



경찰은 전 의원의 자택, 의원실, 사무실 등 압수수색 과정에서 확보한 자료를 토대로 윤영호 전 통일교 세계본부장이 특검에서 진술한 금품수수 정황과 대가성 여부 등을 추궁할 예정이다.



경찰은 전날 통일교 비서실 관계자를 참고인으로 불러 조사한 데 이어 이날도 정원주 통일교 전 비서실장을 소환 조사했다. 한학자 총재 측근들에 대한 수사를 통해 당시 정치인들에게 금품이 전해진 게 맞는지, 이 과정에 한 총재 지시가 있었는지 등을 파악하고 있다.



경찰은 통일교 성지인 경기 가평 천정궁도 이날 재차 방문해 임의제출 형식으로 추가 자료를 확보했다. 통일교로부터 현금 3000만원을 받은 혐의를 받는 민주당 임종성 전 의원은 이날 ‘민주당 전당대회 돈봉투 수수 의혹’ 사건 2심 재판이 끝나고 법정을 나서며 ‘통일교 천정궁에서 시계와 현금을 받은 적이 있냐’는 취재진 질문에 “전혀 없다. 시계를 원래 안 찬다”고 말했다.

