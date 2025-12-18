호주 총기 참사 직후 시드니서 또 긴박한 작전… 차량 들이받고 7명 체포

최근 발생한 총기난사 사건으로 충격에 빠진 호주에서 중무장한 경찰 특수부대가 ‘폭력 행위’ 모의 첩보를 받고 남성 7명을 시드니 남서부에서 검거해 조사하고 있다.

18일(현지시간) 호주 일간 시드니모닝헤럴드에 따르면 뉴사우스웨일주(NSW) 경찰이 시드니 남서부 리버풀 일대에서 차량 2대를 잇따라 가로막고 남성 7명을 체포해 조사하고 있다. 이들은 지난 14일 무슬림 부자에 의해 최소 15명의 희생자가 발생했던 본다이 비치로 향하던 것으로 알려졌다.

경찰은 “폭력 행위가 계획되고 있을 가능성이 있다는 정보를 입수해 작전을 수행했다”며 “작전은 종료됐고 지역 사회에 더 이상의 위험은 없다”고 밝혔다. 시드니모닝헤럴드가 공개한 현장 영상에는 위장복 차림에 중화기로 무장한 경찰이 조지 스트리트와 캠벨 스트리트 교차로에서 남성들을 도로와 인도에 엎드리게 한 뒤 케이블 타이로 손을 묶는 장면이 담겼다. 이 중 한 남성은 머리 부위에 난 상처와 출혈이 확인됐다.



경찰이 세운 차량은 총 2대로, 흰색 차량은 리버풀 인근 교차로에서, 다른 한 대는 몇 블록 떨어진 곳에서 각각 제지됐다. 경찰 특수부대 차량이 흰색 차량을 정면으로 들이받아 멈춰 세웠고, 안에 타 있던 5명의 남성을 체포한 것으로 알려졌다.

경찰은 이번 사건과 최근 본다이 비치에서 발생한 대규모 총격 사건 수사와의 연관성은 현 단계에서 확인되지 않았으며, 구체적인 범행 동기와 이동 경위, 무기 소지 여부 등을 확인하고 있다고 밝혔다.

