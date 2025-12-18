고려아연, 2029년까지 울산 등 국내에 1조 5000억 시설·R&D 투자

고려아연이 2029년까지 울산 등 국내에 약 1조5000억 규모의 투자를 진행할 계획이라고 18일 밝혔다.

최근 발표한 미국 제련소 건립과 관련해 일각에서 국내 사업 위축을 우려하는 의견이 제기되자 국내 투자 및 연구개발(R&D) 강화 방침을 강조한 것으로 풀이된다.

고려아연은 이날 보도자료를 통해 국내 전략 광물 및 비철금속 허브로 역량을 강화하기 위해 R&D부터 자원 순환, 환경, 안전 인프라 등 전방위에 걸쳐 투자를 집행하겠다고 설명했다.

전략 광물 생산 기능을 강화하기 위해 게르마늄 공장 신설에 약 1400억원을, 갈륨 회수 공정 구축에는 약 557억원을 투자한다.

2028년부터 게르마늄은 연간 12t, 갈륨은 연간 15t를 생산해 연 600억원 규모의 매출이익을 올리는 것이 목표다.

고려아연은 또 다른 전략 광물인 비스무트 공장 증설에 내년까지 약 300억원을 집행할 방침이다. 비스무트 생산 능력은 연 1000t 규모에서 1500t 규모로 늘어난다. 비스무트는 고온 초전도체, 차량 변속기 부품 등에 쓰이는 금속이다. 미국의 비스무트 수입 중 한국산 비중은 23%로 중국산(67%)에 이어 두 번째로 높다.

인천 송도에는 R&D센터를 신설한다. 2028년 3월까지 약 1500억원이 투입된다.

이차전지 소재 사업 분야에서는 올인원 니켈 제련소 건설에 내년까지 약 5200억원을 투자한다. 2027년 상업 운전에 들어가면 연간 4만2600t의 이차전지용 니켈을 생산하게 된다.

산소공장 증설에도 2027년까지 1300억원이상을 투자하고, 지난해 500억원이상을 투자해 시작한 자가 매립시설 설치 공사에 대한 투자도 이어간다. 안전 분야 투자를 위해서도 온산제련소에 1800억원이상을 투입해 지하 1층~지상 8층 규모의 통합관제센터 건립에 나선다.

고려아연 관계자는 “공급망 다변화와 한미 경제 안보 협력 강화 차원에서 추진하는 미국 제련소 건립 투자와 투트랙으로 국내 투자에도 적극적으로 임하고 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지