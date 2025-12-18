경호처 “새로운 청와대 시대 부합해 쇄신”

대통령경호처는 18일 “창설 62주년을 맞아 국민주권정부 출범 후 추진해 온 쇄신 작업을 종합 점검하고, 새로운 청와대 시대에 부합하는 신뢰받는 전문 경호기관으로 도약하겠다”고 밝혔다.



경호처는 지난 6월 이재명정부가 출범한 이후 ‘경호업무의 정상화’와 ‘헌법적 가치에 부합하는 공적 경호 기능의 확립’을 목표로 인사·조직·문화·업무체계 등 분야에 대한 쇄신 작업을 진행해왔다고 설명했다.

황인권 대통령경호처 처장. 대통령경호처 제공

이에 따라 ‘12·3 내란 사태’에 대한 직원들의 불법행위 참여 및 협조 사례를 유형별로 면밀히 분석해 책임을 물었다고 했다. 경호처는 “행위의 중대성·직접성·지휘 책임 여부 등을 기준으로 무관용 원칙에 따라 책임 소재를 명확히 했다”고 전했다.



구체적 내용을 공개하지는 않았지만, 내부적으로 수십 명의 직원이 징계 처분을 받은 것으로 알려졌다.



경호처는 유사 기능을 통폐합하고 소속을 변경하는 등 조직을 슬림화하고, 경호현장을 중심으로 기능을 강화하는 등 대대적인 조직 개편도 단행했다.



주요 권한의 과도한 집중을 방지하고, 경호 환경의 복잡성과 다양성이 확대되는 시대 변화에 발맞추겠다는 취지라고 경호처는 설명했다.



아울러 전 직원을 대상으로 소통 간담회를 열고, 이를 토대로 50여 건의 핵심 과제를 도출하는 등 수평적이고 협력적인 조직 문화를 정착하기 위한 노력도 병행했다고 소개했다. 경호처는 “이번 쇄신을 지속 가능한 변화의 출발점으로 삼아 앞으로도 헌법과 법률에 기반해 ‘열린 경호, 낮은 경호’ 원칙을 확고히 지켜나가겠다”고 밝혔다.



황인권 경호처장은 지난 15일 대통령실에서 열린 창설기념식에서 “새 정부 출범 이후 성찰과 사죄, 변화의 첫걸음을 내딛는 한 해였다”며 “내년에는 이런 변화가 일시적 조치가 아니라 새로운 표준으로 뿌리내려야 한다”고 강조했다.

