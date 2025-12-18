핀란드 ‘눈찢’ 논란… 총리가 한·중·일에 사과

미스 핀란드의 인종차별적 ‘눈 찢기’ 사진 논란이 정치권에까지 확산한 가운데 핀란드 총리가 한국과 중국, 일본에 공식 사과했다.

18일 주한 핀란드대사관에 따르면 페테리 오르포(사진) 핀란드 총리는 입장문을 통해 “최근 일부 국회의원의 사회관계망서비스(SNS) 게시글로 인해 불쾌감을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”며 “해당 게시글은 평등과 포용이라는 핀란드의 가치에 어긋난다”고 밝혔다. 이어 “핀란드 사회에서 인종차별과 모든 형태의 차별은 결코 용납될 수 없다”며 “정부의 각 국회 교섭단체 대표들은 모욕적이고 부적절한 행동을 공동으로 강력히 규탄한다”고 했다.



이 글은 전날 대사관 인스타그램 계정에 한국어로 올라왔다. 주중, 주일 핀란드대사관 역시 주재국 언어로 총리의 사과를 전했다. 일본에 보낸 입장문에서는 지난해 방일 경험을 언급하며 “일본과 일본인에 깊은 존경을 갖고 있다. 양국은 오랜 기간 좋은 관계를 구축해왔다”고 밝히기도 했다.



이번 사태는 미스 핀란드 사라 자프체가 눈꼬리를 위로 잡아당기는 사진을 SNS에 올리면서 “중국인과 식사 중”이라는 글을 덧붙이면서 촉발됐다. 동양인 비하 논란이 커지면서 자프체는 미스 핀란드 타이틀을 박탈당했다.



그러자 핀란드 연립정부 일원인 극우 성향 핀란드인당 소속 국회의원 2명과 유럽의회 의원 1명이 눈을 찢는 사진을 올리며 자프체를 옹호, 논란은 더욱 확산했다.



아사히신문에 따르면 이번 사태 이후 핀란드 TV 제작사 한 곳이 추진하던 일본과의 공동 프로젝트 발표가 연기되는 등 역풍이 일었다. 핀란드 항공사인 핀에어도 아시아 시장에서 반발에 직면한 가운데 오르포 총리가 사과를 통해 사태 수습에 나선 것으로 보인다.

