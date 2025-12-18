금융사 소비자보호 ‘우수’ 한 곳도 없었다…93% 보통 이하

금융감독원이 올해 금융소비자보호 평가에서 ‘사회적 물의’를 일으킨 주요 금융회사들의 평가를 일제히 하향 조정했다. 소비자보호를 핵심 기조로 삼은 금감원이 금융권 전반에 고강도 체질 개선을 압박할 것으로 보인다.



금감원은 18일 이런 내용을 담은 소비자보호 실태평가 결과를 발표했다. 금융소비자보호 실태평가는 금융소비자보호법에 따라 평가대상 회사를 나눠 평가하는 것으로, 올해는 평가대상 77개사 중 29개사의 평가를 실시했다. 업권별로는 은행 6개, 생보사 5개, 손보사 2개, 증권사 5개, 카드사 3개, 캐피탈사 5개, 저축은행 3개사다.

올해 실태평가는 특히 최고소비자책임자(CCO) 권한과 소비자보호 내부통제위원회의 실질적 운영, 성과 보상(KPI) 체계 등 소비자보호 거버넌스를 집중 점검했다. 평가 결과 최상위 등급인 ‘우수’는 없고 ‘양호’ 등급에 라이나생명과 현대카드 2곳(6.9%)이 포함됐다. 가장 많은 19개사(65.5%)가 ‘보통’ 등급을 받았고, 8개사(27.6%)는 ‘미흡’ 등급으로 분류됐다.

‘미흡’ 등급을 받은 8개사 중 롯데카드, 신한은행, 대신증권, 삼성증권, 유안타증권, NH투자증권 6개사는 정량·정성 평가에서는 ‘보통’ 수준의 점수를 받았다. 금감원은 그러나 이들 회사가 금융사고나 불완전판매 등으로 소비자 피해를 유발하고 사회적 물의를 야기했다고 판단해 감독규정에 따라 종합 등급을 1단계씩 하향 조정했다.



롯데카드는 대규모 고객 개인정보 유출 사고가 발생했고, 신한은행과 다른 증권사는 홍콩 ELS 대규모 손실 사태와 사모펀드 불완전판매, 랩어카운트 관련 불법 자전거래로 기관제재를 받은 게 주된 원인이 됐다. 하나캐피탈과 토스뱅크는 자체 평가 결과가 저조해 미흡 등급을 받았다. 올해 처음 평가 대상이 된 하나캐피탈은 팩토링 영업 관련 금융사고가, 토스뱅크는 체크카드 해외 결제 취소 지연 등에 따른 민원 급증이 발목을 잡았다.

평가 항목별로 살펴보면 민원 건수 등을 평가하는 계량 부문에서는 대상 회사의 72.4%(21개사)가 ‘양호’ 이상의 성적을 거뒀다. 그러나 내부통제 체계의 실질적 작동을 평가하는 ‘비계량 부문’에서는 96.5%(28개사)에 달하는 금융회사가 ‘보통’ 이하의 등급을 기록했다. 대다수 금융사가 소비자보호 전담 조직을 갖추고는 있으나 실제 업무 현장에서는 해당 조직의 권한이 미약하거나 경영진의 관심이 부족하다는 것이다.



주요 미흡 사례를 보면 일부 금융사는 소비자보호 내부통제위원회를 설치했으나, 안건에 대한 심도 있는 논의 없이 원안대로 의결하는 등 형식적으로 운영했다. 상품 개발 단계에서도 소비자보호 부서의 의견이 단순 자구 수정에 그치거나 아예 반영되지 않는 경우도 다수 확인됐다. 판매 직원 성과평가(KPI)에서 소비자보호 항목의 배점이 지나치게 낮아 실효성이 떨어지는 점도 문제로 지적됐다.



금감원은 이번 평가 결과를 바탕으로 금융권의 소비자보호 체질 개선을 강도 높게 유도할 방침이다. 우선 ‘미흡’ 등급을 받은 8개사로부터 자체 개선 계획을 제출받아 이행 실적을 철저히 점검하기로 했다. 등급 조정 전부터 미흡 평가를 받은 하나캐피탈과 토스뱅크에 대해서는 경영진 면담을 통해 책임 있는 개선 노력을 촉구할 계획이다. 특히 금감원이 소비자보호 중심으로 감독체계의 대대적인 개편을 추진하고 있는 만큼 금융사들에 대한 쇄신 주문의 강도가 한층 높아질 것으로 전망된다.

