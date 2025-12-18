한국광고홍보인협회, 2025년 연말 시상식 성료…공로자 시상

한국광고홍보인협회는 지난 16일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 ‘2025년도 연말 행사 및 시상식’을 성황리에 개최했다고 18일 밝혔다. 한국광고홍보인협회 제공

한국광고홍보인협회는 지난 16일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 ‘2025년도 연말 행사 및 시상식’을 성황리에 개최했다.

행사에는 광고·홍보 업계 주요 관계자들과 협회 회원 등 35명이 참석해 올해 성과를 공유하고 향후 업계의 발전 방향을 심도 있게 논의했다.

광고와 홍보 산업 성장·발전에 기여한 각 분야의 인물과 단체의 공로도 기렸다.

‘올해의 광고인상’은 이수원 TBWA코리아(주) 대표가 수상했고, ‘올해의 홍보인상’은 박용집 굿윌커뮤니케이션즈(주) 대표가 받았다.

이 대표는 국내 주요 기업들의 상징적인 광고 캠페인을 성공적으로 이끌며 업계의 경쟁력을 한 단계 높였을 뿐만 아니라, 창의적인 리더십을 바탕으로 업계와 학계의 연계를 강화해 광고 산업의 저변을 넓히는 데 기여했다는 평가를 받았다.

박 대표는 공공기관과 기업 PR 분야에서 탁월한 성과를 거두었으며 특히 국무총리실 PR 자문과 청와대 홍보기획 자문 등을 통해 국가 커뮤니케이션 경쟁력을 높이는 데 일조했다. 한국관광공사 등의 공공기관은 물론 오뚜기, 쿠쿠전자와 같은 주요 중견기업의 홍보 활동을 적극적으로 지원하며 업계의 귀감이 됐다.

이 외에 산업 전반의 환경 개선에 힘쓴 이들을 위한 시상도 이어졌다.

한국광고홍보인협회 백원장 회장은 “산업의 지속적인 발전과 우수한 인재 양성을 위해 다양한 지원 활동을 멈추지 않겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지