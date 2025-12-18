정부, 5년간 100만명에 AI 직업훈련…“AI 시대 인재 양성”

정부가 인공지능(AI) 전환 시대에 대응하기 위해 인력 양성에 힘을 쏟는다. 2030년까지 노동시장 참가자 100만명 이상에게 AI 직업능력개발을 지원한다.

고용노동부는 18일 정부서울청사에서 열린 제2차 과학기술관계장관회의에서 이런 내용을 포함한 ‘노동시장 AI 인재 양성 추진방안: AI+역량 업 프로젝트’를 발표했다.

이번 대책은 성공적인 AI 전환을 위해서는 AI 인재를 키우는 것이 중요하다는 인식 아래 노동시장 진입·활동·전환기에 있는 모든 국민의 AI 활용역량을 강화하는 데 초점을 뒀다.

내년 노동부의 직업훈련 관련 예산은 약 2조7000억원인데, 노동부는 이 중 10%가량인 2500억원을 투자해 23만명이 AI 관련 훈련을 받을 수 있게 하는 등 향후 5년간 100만명 이상에게 훈련을 제공한다는 방침이다.

먼저 노동시장에 진입하는 청년 구직자 등을 위해 AI에 대한 기초 이해 및 직무 활용, 솔루션 개발까지 AI 역량 향상 모델을 제시하고 훈련을 적극적으로 지원한다.

직업훈련 과정 전반에서 AI 관련 내용이 편성될 수 있도록 내일배움카드 일반 훈련에 AI 기초 이해 및 활용 과정을 확대하고, AI 원격 훈련 과정도 대폭 늘린다.

대표적인 청년 직업훈련 사업인 K-디지털 트레이닝(KDT)은 분야별 AI 엔지니어를양성하는 과정으로 업그레이드한다. ‘KDT AI 캠퍼스 프로그램’을 통해 현업 엔지니어 1만명을 키우고, 청년들의 참여수당도 인상한다. 아울러 중소벤처기업부와 협업해 AI 훈련 수료자를 채용한 스타트업에 대해선 사업화 자금 지원 사업도 새롭게 추진한다.

노동시장에 이미 진입한 노동자들을 위해선 AI 훈련을 체계적으로 제공한다. 구체적으로 ‘AI 훈련 희망 중소기업 발굴 → 훈련수요 진단 → 맞춤훈련’을 패키지로 지원할 계획이다. 우선 중기부, 과학기술정보통신부, 산업통상부 등과 협업해 체계적으로 기업을 발굴하고, 발굴된 기업들에는 훈련상황 진단과 AI 훈련 로드맵 설계를 지원한다. 이를 위해 지역별로 AI 전문기관인 ‘중소기업 AI 훈련확산센터’를 새로 지정해 도메인 지식과 AI 지식을 모두 갖춘 민간 직업훈련 주치의를 양성한다.

중장년 등의 새로운 도전을 지원하기 위한 AI 교육훈련도 강화한다. 고용센터, 중장년내일센터 등 중장년고용네트워크와 17개 광역자치단체에 설치된 지역인적자원개발위원회 등을 통해 중장년 등의 AI 교육훈련 수요를 파악하고, 폴리텍대학의 중장년 특화과정에 AI 기초활용 교육을 제공하는 등 다양한 프로그램을 마련한다.

지속 가능한 AI 교육훈련 생태계를 조성한다. 지역 산업과 매칭한 ‘피지컬 AI 실습실’을 4개 설치해 지역 중소기업, 대학 등에 개방하고, 대기업 등이 보유한 우수 AI 훈련 인프라와 프로그램을 중소기업에 공유하는 ‘AI 특화 공동훈련센터’ 20곳을 신규 지정한다.

중기부, 과기부, 산업부 등 관련 부처와의 협업도 강화해 AI 훈련 참여자의 취·창업 연계사업, 부처별 교육훈련 플랫폼 간 우수 AI 콘텐츠 공유사업 등 시너지를 낼 수 있는 사업 또한 지속 발굴할 방침이다.

노동부는 AI 대전환에 따른 일자리 영향 분석과 대응 방안을 담은 ‘AI 대응 일자리 정책 로드맵’을 내년 상반기 중 발표할 예정이다. 김영훈 노동부 장관은 “일할 기회를 찾는 분들, 일하고 있는 모든 분의 AI 역량향상을 적극 지원하겠다”며 “앞으로도 노동부는 '노동'이 함께 하고 '사람'이 중심이 되는 AI 전환을 통해 모두가 행복하게 일할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

