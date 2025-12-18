신동엽, 쯔양 먹방 구경하며 “손흥민 경기 직관하는 기분”

방송인 신동엽이 인기 유튜버 쯔양의 ‘먹방’ 현장에 대해 “성시경 노래를 바로 옆에서 듣거나, 손흥민 경기를 직관하는 느낌”이라고 표현해 눈길을 끌었다.

지난 17일 쯔양의 유튜브 채널에는 ‘3.5㎏ 먹었더니 신동엽님과 안재현님이 구경 왔다’는 제목의 영상이 올라왔다.

쯔양 유튜브 채널 영상 캡처.

영상에서 선릉 인근 삼겹살집을 찾은 쯔양은 “신동엽 선배님이 맛집을 추천해주셔서 촬영하러 왔다. 신동엽 선배님과 안재현님이 함께 구경 오신다고 하셨다”고 설명했다.

쯔양은 최근 신동엽의 유튜브 채널 ‘짠한형’에 출연하며 인연을 맺은 바 있다. 또한 배우 안재현과는 ENA, NXT, 코미디TV가 공동 제작한 예능 프로그램 ‘어디로 튈지 몰라’에서 호흡을 맞추고 있다.

쯔양 유튜브 채널 영상 캡처.

이후 현장에 도착한 신동엽은 쯔양이 주문한 고기를 보며 “이걸 다 먹을 수 있냐”며 연신 놀라움을 드러냈고, 안재현은 “쯔양에게 이 정도는 시식 코너 수준”이라며 농담을 던졌다.

특히 신동엽은 ‘짠한형’ 촬영 당시를 떠올리며 “쯔양이 먹는 거 따라사 먹고 술까지 마셨다가 다음날 정말 힘들었다. 올해 들어 제일 힘들었다”고 토로해 웃음을 자아냈다.

이날 영상에서 쯔양은 두께 3㎝의 목살 3인분과 돼지갈비 2인분을 포함해 총 3.5㎏에 달하는 고기를 먹었다.

쯔양 유튜브 채널 영상 캡처.

신동엽과 안재현은 쯔양의 옆자리에 앉아서 먹방을 실시간으로 관람하며, 휴대전화로 촬영하기도 했다. 신동엽은 “성시경 노래를 바로 옆에서 듣는 것, 손흥민의 축구 경기를 직관하는 것과 비슷한 느낌”이라고 비유하며 “그중에서도 쯔양 먹방 직관을 가장 해보고 싶었다”고 말했다.

