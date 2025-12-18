'연준 의장 후보' 월러, 금리 1%p 인하 여지 시사

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 크리스토퍼 월러 이사가 18일(현지시간) 기준금리가 최대 1%포인트 더 낮아져야 한다고 말했다고 파이낸셜타임스(FT) 등이 전했다.



이러한 발언은 도널드 트럼프 대통령이 월러 이사를 차기 연준 의장 후보로 면접하는 일정을 앞두고 나왔다. 현재 유력 후보로 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장과 케빈 워시 전 연준 이사가 꼽히는 가운데 월러 이사가 여기에 가세한 양상이다.

월러 이사는 이날 뉴욕에서 열린 예일 CEO 서밋에서 "일자리 증가가 거의 제로에 가깝다. 이는 건강한 고용 시장이 아니다"고 말했다.



이어 "우리는 아마도 중립(금리)에서 50~100bp(bp=0.01%포인트) 떨어져 있다고 생각한다"며 "여전히 (금리 인하) 여지가 있고, (금리를) 더 낮출 수 있다"고 덧붙였다.



다만 그는 "서둘러 낮출 필요는 없다"며 "정책금리를 중립금리를 향해 점진적으로 내려가게 하면 된다"고 했다.



또 "고용 시장이 급격히 붕괴하거나 벼랑 끝으로 떨어지고 있는 것은 아니다. 다만 계속 약해지고 있을 뿐"이라며 "따라서 우리는 (금리 인하를) 점진적인 속도로 진행할 수 있다. 극적인 조치를 취할 필요는 없다고 본다"고 했다.



월러 이사는 "인플레이션 기대가 치솟고 있다는 어떤 증거도 전혀 보지 못하고 있다"고 했다.



연준은 지난 9월부터 3회 연속 기준금리를 25bp씩 내려 3.50~3.75%로 조정했다.

