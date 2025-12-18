류준열, '응팔 10주년 MT' 불참 '혜리 때문' 아니었다

배우 류준열이 tvN 드라마 '응답하라 1988' 10주년 MT에 온전히 참여하지 못한 이유가 전 연인인 걸그룹 '걸스데이' 출신 혜리 때문이 아니었다.

나영석 PD는 16일 유튜브 채널 '채널십오야'를 통해 진행한 라이브 '응답하라 1988 성선우 x 류동룡 학생과 추억여행'에서 류준열이 '응답하라 1988' 10주년 기념 MT에 일부 참여한 대목을 언급했다.

그는 해당 드라마에서 각각 류동룡 역과 성선우 역을 맡은 이동휘, 고경표와 얘기를 나누면서 "(MT에) '쌍문동 식구들은 사실 한 명도 빠지지 않고 다 모였다"고 말했다.

"그날 촬영이 있던 (류)준열이도 아침에 잠깐 들렀다가 갔다"고 전했다.

나 피디는 해당 MT에 게임 주최자로 함께 한 것으로 알려졌다.

류준열과 혜리는 '응답하라 1988'을 통해 연인으로 발전, 7년 공개 열애 끝에 2023년 결별했다.

혜리는 '응답하라 1988'을 통해 인연을 맺은 배우 류준열과 8년간 공개연애를 했고 두 사람은 작년에 헤어졌다.

이후 류준열이 '환승연애'를 했다는 가십이 온라인에서 나왔고, 혜리는 자신의 소셜미디어에 "재밌네"라고 반응했다. 이후 해당 건이 뜨거운 이슈가 됐고, 혜리는 "순간의 감정으로 피해를 끼쳤다"며 대중에 사과했다.

최근 '응답하라 1988' 10주년 MT에 류준열이 일정상 일부 일정에만 참여, 두 사람의 재회는 성사되지 않았다. 이후 해당 건에 호사가들의 입에 오르내렸다.

