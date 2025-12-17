공중분해 된 9.6兆 계약…LG엔솔 사업계획 차질 불가피

LG에너지솔루션이 미국 포드사와 체결했던 9조6000억원 규모의 전기차 배터리 공급계약이 해지됐다. 최근 매출액의 28.5%에 달하는 계약이 공중분해 된 것으로, 업계에서도 전례를 찾기 힘든 사례라는 반응이다.

17일 LG에너지솔루션은 포드와 맺었던 전기차 배터리 셀·모듈 장기 공급계약이 거래상대방의 해지 통보로 종료됐다고 공시했다.

사진=연합뉴스

해당 계약은 양사가 지난해 10월 맺은 배터리 장기공급 계약의 일부다. LG에너지솔루션은 2027년부터 2032년까지 6년간 75기가와트시(GWh), 2026년부터 2030년까지 5년간 34GWh 규모의 배터리를 포드에 공급하기로 했는데 이 중 2027∼2032년 계약 건이 해지된 것이다.

LG에너지솔루션은 “고객사의 전동화 전략 변경으로 특정 차량모델의 개발이 중단됨에 따라 일부 물량의 공급계약이 해지된 것”이라며 “고객사와 중장기적 협력 관계는 지속해 나갈 예정”이라고 밝혔다. 앞서 포드는 미국 도널드 트럼프 행정부가 전기차 구매에 적용되던 세액 공제 혜택을 없애자 수익성이 좋은 하이브리드 차량과 내연기관 차량에 집중하는 방향으로 전략을 전면 수정했다.

업계에선 이번 계약 해지 사태가 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)이 길어지는 계기가 되지 않을지 우려의 시선을 보내고 있다. 10조원에 육박하는 대규모 계약이 해지된 것은 사실상 처음일 정도로 전기차 업황 부진이 심각하다는 방증이라서다. 미국과 유럽을 중심으로 전기차 보조금 정책이 후퇴하고 수요 회복이 예상보다 더디게 나타나면서 중장기 수주 불확실성이 커졌다는 분석에도 힘이 실린다.

다만 이번 사례가 미국 주요 완성차 업체 중 상대적으로 전기차 시장 후발주자인 포드에서 벌어진 것인 만큼 시장 상황을 결정적으로 악화할 정도는 아니라는 진단도 제기된다.

LG에너지솔루션으로선 대체 물량 수주 찾기 등 운영 계획 전반에 대한 재검토가 필요해진 상황이다. 2027년 이후 계약인 만큼 아직 생산 시작 전이라 손해가 없다고 하지만, 향후 물량 공백을 어떻게 매울지 공장 운영에 비상이 걸릴 수밖에 없다는 분석이 나온다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지