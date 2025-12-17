中, 코카인 430㎏ 밀수 적발…"미국과 공조해 성과"

신종 합성마약 펜타닐을 둘러싼 미중 신경전 이후 중국이 미국과의 공조를 통해 430㎏ 규모의 코카인 밀수를 적발한 것으로 전해졌다.



신화통신은 16일(현지시간) 중국 공안부를 인용해 마약 당국이 지난달 26일 미국 당국이 알려준 단서를 근거로 광둥성 선전시 옌톈항의 한 국제 컨테이너를 단속해 이러한 성과를 거뒀다고 보도했다.

지난 16일 홍콩세관의 마약밀수 관련 기자회견. 연합뉴스

세부 사건 내용은 보도에 포함되지 않은 가운데 당국은 추가 수사를 진행 중이다.



중국 공안부는 평등과 호혜의 원칙에 기반해 세계의 핵심 마약 문제에 있어 미국과 협력하겠다고 지난 5일 밝힌 바 있다.



당시 공안부 대변인은 양국 마약 당국이 10월 말 부산에서 열린 미중 정상회담에서의 공감대를 성실히 이행하고 있다며 상당한 협력 결과를 도출했다고 말했다.



도널드 트럼프 미 대통령은 중국을 펜타닐의 원료 공급처로 지목하고 '펜타닐 관세' 20%를 부과했지만, 정상회담 결과 미국이 해당 관세를 10%로 낮추는 대신 중국은 펜타닐 원료의 미국 유입을 막기 위해 조치를 강화하기로 한 바 있다.



트럼프 대통령은 15일 펜타닐을 '대량살상무기'(WMD)로 지정한다고 발표하기도 했다.



한편 중국신문망에 따르면 이와 별개로 홍콩 세관도 지난달 시가 2억5천600만 홍콩달러(약 486억원) 규모 코카인 의심물질 417㎏을 적발했다고 이날 기자회견을 통해 밝혔다.



홍콩 세관 측은 정보 분석 및 위험 평가를 통해 밀수에 쓰인 원양 선박을 특정했으며, 지난달 5일 브라질에서 출발해 홍콩으로 들어온 선박을 조사해 선박 밑부분 흡수구에 숨겨둔 코카인 의심물질을 압수했다고 설명했다.



당국은 이러한 수법이 적발된 것은 처음이라며 용의자 2명을 체포했고 추가 조사를 진행 중이라고 밝혔다.



앞서 한국에서도 지난 4월 3만2천t급 벌크선이 마약 의심 물질을 싣고 강릉 옥계항으로 입항한다는 미국 연방수사국(FBI) 정보에 근거, 해경·세관 당국이 단속에 나서 코카인 2t가량을 적발한 바 있다.

