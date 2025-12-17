국힘, 김종혁 ‘중징계 권고’ 후폭풍… 계파 갈등 재점화

국민의힘이 당무감사 결과를 놓고 계파 갈등이 재점화해 정면 충돌 국면으로 접어들고 있다. 당무감사위원회가 친한(친한동훈)계인 김종혁 전 최고위원에 대해 중징계를 권고하자 친한계 의원들이 잇따라 반발하고 나섰다. 장동혁 대표가 엄정 조치를 강조하며 당무감사위에 힘을 싣고, 김 전 최고위원이 법적 대응을 예고하면서 당내 갈등은 한층 격화할 것으로 보인다.

장 대표는 17일 경기 고양 화전마을에서 연탄 봉사를 마치고 기자들과 만나 “당내 화합도 중요하지만 전당대회 과정부터 우리 당이 하나로 뭉치는 게 더 중요하다고 생각했다”며 “밖에 있는 적 50명보다 내부의 적 1명이 더 무섭다”고 말했다.



당무감사위의 결정을 놓고 친한계를 중심으로 비판이 잇따르자 지도부 차원의 엄정 대응 기조를 분명히 하기 위한 발언으로 풀이된다. 전날 당무감사위는 김 전 최고위원이 각종 방송에서 당을 비하하는 발언을 했다는 등의 이유로, 당 윤리위원회에 당원권 2년 정지의 중징계를 권고했다. 한동안 대여투쟁 전선을 구축하며 수면 아래 있었던 전·현 지도부 간 계파 갈등이 당무감사위 결정을 놓고 다시 불붙는 모양새다.

張 대표 "국민의힘 당명 개정 검토"

장 대표는 “당을 하나로 뭉쳐서, 단일대오로 뭉쳐서 제대로 싸울 수 있는 당을 만든다는 것과 해당 행위를 하는 사람들을 그대로 방치하는 것은 잘 맞지 않다고 생각한다”며 “오히려 해당 행위를 하는 분들에 대해 엄정한 조치를 취하고 당이 하나로 뭉쳐 싸우는 것이 훨씬 더 중요하다고 생각한다”고 강조했다.



김 전 최고위원은 이날 페이스북을 통해 “민주주의를 돌로 쳐 죽이려는 자들에 맞서 한동훈 전 대표와 함께 끝까지 싸우겠다”고 강조했다. 그는 윤리위가 당무감사위의 권고를 수용해 중징계를 확정할 경우 법원에 가처분신청을 내겠다는 계획을 밝히면서 법적 공방을 예고했다.

국민의힘 의원들도 당무감사위 결정을 두고 엇갈린 의견을 내놓고 있다.



친한계 우재준 의원은 KBS라디오에서 “최고위원인 저를 맹목적으로 비판하는 사람도 있는데, 그 사람들도 똑같이 징계하느냐”며 “공정하지 못하게 징계하면 당내 갈등은 봉합되지 않는다”고 지적했다. 반면 나경원 의원은 CBS라디오에 출연해 김 전 최고위원의 발언을 두고 “각자의 생각을 말할 수는 있지만 우리 당 전체를 매도하는 부분에 있어서는 지나친 발언이 자주 있었던 기억이 있다”며 “이 부분에 대해서 당무감사위가 규정에 따라 판단을 한 것으로 보인다”고 했다.

