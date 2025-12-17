[인사] NH투자증권 외

NH투자증권 ◆센터장 신규 선임 △NH금융PLUS 분당금융센터 WM2센터 유재행 △반포금융센터 WM2센터 노회성 △수지WM센터 김대섭 △NH금융PLUS 영업부금융센터 WM3센터 김호성 △부산금융센터 WM2센터 이호성 △대구금융센터 WM2센터 임상은 △대전금융센터 WM2센터 강세훈 △대전금융센터 WM3센터 송은섭 △목포WM센터 최홍석 △영업부법인센터 김대희 △Premier Blue 도곡센터 김동의 ◆센터장 전보 △잠실금융센터 WM1센터 이재덕 △잠실금융센터 WM2센터 채대철 △수원금융센터 WM1센터 김현영 △수원금융센터 WM2센터 홍만기 △반포금융센터 WM1센터 노재균 △문정동WM센터 조수경 △NH금융PLUS 영업부금융센터 WM1센터 천재인 △〃 영업부금융센터 WM2센터 조혜영 △〃 광화문금융센터 WM1센터 이혁준 △〃 광화문금융센터 WM2센터 배성수 △〃 광화문금융센터 WM3센터 이태관 △인천금융센터 WM1센터 이주호 △부산금융센터 WM1센터 우형우 △대구금융센터 WM1센터 류희진 △서대구WM센터 박준희 △창원WM센터 배윤수 △포항WM센터 권승혁 △대전금융센터 WM1센터 최진영 △광주금융센터 WM1센터 문익주 △당진WM센터 김남완 △여수WM센터 김창수 △청주WM센터 이용철 △평택WM센터 김용규 △Premier Blue 삼성동 1센터 박종준 △〃 삼성동 2센터 정회준 △〃 삼성동 3센터 김영화 △〃 강북 2센터 성현정 △디지털자산관리2센터 황인찬 △고객지원센터 권기호 △연금자산관리센터 권대희
한컴그룹 ◆사장 승진 △송상엽(한컴위드) ◆전무 승진 △최성(한컴이노스트림) △이창주(한글과컴퓨터) ◆상무 승진 △최인석(한컴위드) △홍진아(한컴라이프케어) △한창진(한컴이노스트림) ◆이사 승진 △최재남(한글과컴퓨터) △박상형(〃) △김소연(〃) △김동환(한컴위드) △배인식(한컴이노스트림) △윤경자(한컴밸류인베스트먼트)
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지