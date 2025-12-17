글로벌 리더 요람… 창업·벤처 경쟁력 강화 [상생경영 특집]

일회성 기부·캠페인 넘어 유기적 연결… 구조적 해법 찾는다 산업의 성장은 더 이상 숫자와 실적만으로 평가되지 않는다. 기업이 사회와 어떤 관계를 맺고, 어떤 가치를 생산하는지가 지속가능성의 기준이 되고 있다. 국내 주요 기업들은 창업 생태계 조성, 협력사와의 동반성장, 취약계층 지원, 미래세대 육성, 환경과 안전에 이르기까지 각자의 사업 특성과 강점을 살리며 사회공헌활동을 확대하고 있다. 단순한 기부나 일회성 캠페인을 넘어 일과 지역, 사람을 유기적으로 연결하는 구조적 해법을 모색하는 곳이 늘고 있는 점이 눈에 띈다. 기업은 이제 사회문제 해결의 동반자이자 미래를 설계하는 책임 주체로 자리매김하고 있다.

포스코인재창조원이 운영하는 ‘청년 AI·빅데이터 아카데미’에서 참가자들이 과제 발표 후 기념촬영을 하고 있다. 포스코그룹 제공

포스코그룹은 ‘세상에 가치를 더하다’라는 슬로건 아래 고용, 취업 지원, 창업·벤처 육성까지 청년들의 경쟁력 강화를 위해 힘쓰고 있다.



포스코그룹은 향후 5년간 양질의 일자리 1만5000개 창출을 목표로 한 청년 고용 확대 계획을 최근 발표했다. 또 지역 청년 일자리 창출과 지방 균형발전을 위해 벤처기업을 발굴·육성·확산하는 혁신 플랫폼 ‘포스코 체인지업’을 구축하고, 총 1011억원 규모의 ‘경북·포스코 혁신성장 벤처펀드’에 출자했다. 단순한 일자리 제공을 넘어 청년들이 미래 산업의 주역으로 성장할 수 있는 지속가능한 기반을 마련하겠다는 취지다.



포스코그룹은 청년들이 4차 산업혁명과 글로벌 시장을 이끌 핵심 인재로 성장할 수 있도록 인공지능(AI)·빅데이터, 무역, 이차전지, 정보기술(IT) 등 다양한 분야에서 맞춤형 교육·훈련 프로그램을 운영하고 있다. 포스코인재창조원이 운영하는 ‘청년 AI·빅데이터 아카데미’는 2019년부터 지난해까지 청년 구직자 1400여명에게 AI·빅데이터 활용 역량과 실무 경험을 쌓을 수 있도록 지원해 왔다. 이 중 800여명이 취업에 성공하는 성과를 거뒀다. 이 아카데미는 약 3개월 동안 포스코인재창조원과 포스텍 교수진 지도 아래 이론 학습부터 현장체험형 실습을 제공한다. 교육생 전원에게 교육 장비와 연구수당을 지급하고 무상 숙식을 제공할 뿐만 아니라 1년간 온라인 강의 수강권까지 제공해 수료 후에도 지속적인 역량 강화가 가능하도록 지원한다.



포스코인터내셔널은 한국무역협회와 함께 ‘무역 인재 양성 프로그램’을 통해 무역 실무교육과 현직자 멘토링을 제공하고 있다.



포스코이앤씨는 청년 건설인 육성과 건설공학 교육의 혁신적 발전을 위해 2022년부터 ‘스마트컨스트럭션(SC) 아카데미’를, 포스코퓨처엠은 미래 성장산업인 배터리 소재 분야 전문인력 양성을 지원하기 위해 국내 주요 대학과 협력해 ‘e-배터리 트랙’ 교육과정을 운영하고 있다. 포스코DX는 2021년부터 6개월 과정의 ‘청년 IT 전문가 아카데미’를 운영하며 디지털 전환 시대에 맞는 IT 전문가 양성에 주력하고 있다.



포스코그룹은 1997년부터 벤처 생태계 활성화에 투자해 오며 그룹 신성장 동력 발굴 및 정부의 지역경제 활성화와 청년 취업·창업 문제 해결에 기여할 수 있는 기반을 마련했다. 서울·포항·광양의 ‘그라운드’를 비롯해 스타트업 발굴·육성 프로그램 ‘아이디어 마켓플레이스’(IMP), ‘창업인큐베이팅스쿨’, ‘벤처 지원단’, 사내 벤처제도인 ‘포벤처스’ 등 다양한 플랫폼을 운영하며 창업 성공률 제고와 고용 창출에 기여하고 있다. 동시에 벤처펀드 출자와 글로벌 네트워크를 활용한 해외시장 개척 지원을 통해 청년 창업 기업들이 세계 무대에서 경쟁력을 확보하도록 돕고 있다.



또 포스코그룹은 2019년부터 지난 10월까지 총 25개 펀드에 4130억원을 출자해 2조7000억원 규모의 벤처펀드를 조성했으며, 이를 통해 약 580개 스타트업에 투자했다. 스타트업들에게 투자유치 기회를 제공하고 회사의 신성장 사업 발굴과 연계하기 위한 전략적 투자로, 적극적인 벤처 투자 정책이 호평을 받고 있다.

