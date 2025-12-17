샤이니 키, 박나래 ‘주사이모’ 방문 인정 “방송 하차”

그룹 샤이니 멤버 키가 개그우먼 박나래의 ‘주사 이모’로 불린 인물로부터 집에서 진료를 받은 사실을 인정하고 활동 중단을 선언했다.

키는 논란에 대해 사과하고 출연 중인 모든 프로그램에서 하차하겠다고 밝혔다.

키의 소속사 SM엔터테인먼트는 17일 입장문을 통해 "키는 지인의 추천을 받아 이모 씨(주사이모)가 근무하는 강남구 소재 병원에 방문해 그를 의사로 처음 알게 됐다"고 밝혔다.

이어 "키는 이후에도 해당 병원에서 진료를 받아왔고, 최근 병원 방문이 어려운 상황인 경우 집에서 몇 차례 진료를 받은 적이 있다"고 설명했다.

그러면서 "이는 이씨를 의사로 알고 있었고, 그도 별다른 언급이 없었던 상황에서 집에서 진료받는 것이 문제가 되리라 생각하지 못한 부분이었다"고 덧붙였다.

소속사 SM은 "해외 투어 일정 및 활동과 관련된 여러 관계자 분들과의 소통이 필요한 상황이어서, 신속한 입장 표명이 어려웠던 점을 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.

이어 "키는 최근 이씨의 의료 면허 논란으로 의사가 아니라는 사실을 처음 인지하고 매우 혼란스러워하고 있으며, 본인의 무지함을 깊이 반성하고 있다"며 "키는 본 사안의 엄중함을 인식해 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서는 하차하기로 결정했다"고 밝혔다.

그러면서 SM은 "다시 한번 팬 여러분을 비롯한 모든 분께 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다"고 전했다.

최근 이씨의 사회관계망서비스(SNS)에 키의 반려견 사진 등이 게재된 사실이 알려지면서 키에게 주사이모 관련설을 설명하라는 목소리가 이어졌다.

키는 박나래가 이씨로부터 불법 의료 처방을 받았다는 의혹이 불거진 뒤 휘말렸다. 이씨의 소셜 미디어에 키의 반려견 사진, 키로부터 받은 고가의 목걸이 선물과 사인 CD 등의 흔적이 남아 있었기 때문이다. 키는 하지만 빠르게 입장을 내고 해명한 샤이니 다른 멤버 온유 등과 달리 입장 표명이 늦어 일부 팬들로부터 원성을 사기도 했다.

