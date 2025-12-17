제일기획, 경찰청과 보이스피싱범 목소리 제보 캠페인 전개

제일기획은 경찰청, 전기통신금융사기 통합대응단과 함께 보이스피싱 범죄 예방을 위한 대국민 제보 캠페인 ‘보이스 원티드’를 전개한다고 17일 밝혔다.

경찰청과 제일기획은 보이스피싱범의 목소리 지문, 즉 성문(聲紋)이 중요한 수사 증거가 된다는 점에 착안해 이번 캠페인을 기획했다고 설명했다.

제일기획과 경찰청이 기획한 보이스 원티드 포스터. 제일기획 제공

보이스피싱 전화를 받은 누구나 피해 여부와 관계없이 제보할 수 있도록 유도해 최신 보이스피싱 음성 데이터를 수집, 범죄 예방 및 수사에 활용한다.

제일기획은 실제 피싱범 목소리 지문에서 추출한 파형 그래프로 ‘가상의 몽타주’를 그려 이색적인 수배 전단 포스터를 만들었다.

포스터에 포함된 QR 코드를 스캔하면 실제 보이스피싱 사례 영상을 확인할 수 있으며 보이스피싱 통화 녹음 파일을 제보할 수 있다. 포스터는 전국 경찰서, 은행, 통신사, 관공서 등에 부착된다.

제보를 통해 확보된 범인의 성문은 경찰대 치안정책연구소에 제공돼 음성분석모델 강화 및 범인 특정, 조직망 확인, 여죄 추적 등에 활용된다.

보이스피싱 피해액은 2023년 4472억원에서 2024년 8545억원으로 91% 급증했다. 올해는 10개월 만에 피해액이 1조원을 넘어섰다.

정부는 올해 9월 경찰청, 과학기술정보통신부, 금융위원회 등 관계기관이 참여하는 범정부 합동 조직 ‘전기통신금융사기 통합대응단’을 공식 출범하고 보이스피싱 근절을 위한 종합 대응 체계를 가동하고 있다.

신효섭 통합대응단 단장은 “이번 캠페인은 피싱범들에게 보이스피싱 시도 자체가 스스로 증거를 남기는 행위가 될 수 있다는 경각심을 줌으로써 보이스피싱 시도를 감소시키는 효과가 기대된다”며 “간편제보와 번호정지, 계좌동결 등 다양한 솔루션과 연계해 종합적으로 보이스피싱을 근절하겠다”고 했다.

