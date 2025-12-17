연수구, 행안부 재정분석평가 3년 연속 최우수 인천 유일

인천 연수구가 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 실시한 행정안전부의 ‘2025년 재정분석 종합평가’에서 최우수기관으로 선정됐다.

17일 연수구에 따르면 이번 평가는 각 지자체의 전년도 재정 및 재무 결산자료를 바탕으로 운영 성과를 평가하는 것이다. 구는 2023년부터 올해까지 3년 연속 최우수에 이름을 올리며 장관 표창과 함께 1억원의 특별교부세를 받게 됐다.

구는 ‘광역-Ⅰ’ 그룹에서 재정 건전성·효율성 분야에서 뛰어난 결실로 ‘가등급’을 획득했다. 경상수지비율과 지방세 징수율 등 주요 지표에서 뛰어난 성적을 기록한 것뿐만 아니라 외부 재원 확보 노력이 두드러졌다는 평가를 받았다. 또 어려운 경제 상황 속에서도 경상비용 증가를 억제했다.

특히 4년 연속 100억원 이상의 특교금을 확보하는 성과를 거뒀다. 이재호 연수구청장은 “지속가능한 재정 운용을 위한 노력과 혁신적인 행정이 열매를 맺은 사례”라며 “향후에도 더 내실 있고 계획적인 준비로 구민들이 직접 체감할 수 있는 행정을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

