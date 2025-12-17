직장인 80%가 원하는 ‘이것’… “금요일부터 워라벨 챙기고 싶어요” [수민이가 궁금해요]

우리나라 직장인 10명 중 8명 가량이 주 4.5일제 도입에 찬성한다는 조사결과가 나왔다. 규모가 작은 회사에 다닐수록, 근무시간이 짧을수록 4.5일제에 대해 긍정적 이었다. 주 4.5일제는 이재명 대통령의 대선공약이자 국정과제다.

17일 직장인 소셜 플랫폼 블라인드가 11월27일∼12월7일 모바일 앱에 접속한 한국 직장인 1만6920명을 대상으로 주 4.5일제 도입에 대한 찬반을 묻는 말에 응답자 78%가 ‘찬성한다’고 답한 것으로 나타났다.

‘반대한다’고 응답한 직장인 비율은 14%에 불과했다. 주 4.5일제 찬성 응답자가 반대보다 5배 이상 많은 셈이다.

응답자의 경력이 길수록, 재직 기업 규모가 작을수록 찬성률 비중이 컸다. 찬성률이 높은 연차는 14년 이상(81%), 9년 이상 14년 미만(80%), 5년 이상 9년 미만(78%), 1년 이상 5년 미만(76%), 1년 미만(72%) 순이었다.

재직 기업 규모별로 살펴보면 300명 미만 기업 재직자(86%)의 경우 1만명 이상 기업 재직자(77%)보다 찬성률이 높았다.

노동시간이 짧을수록 찬성률이 높은 경향도 드러났다.

주 52시간 이하 근무하는 그룹의 경우 찬성률이 80%를 넘어섰다. 이어 52시간 초과 70시간 이하 근무하는 그룹은 75%, 70시간을 초과해 근무하는 그룹은 71%였다.

설문 참가자 중 주 4.5일제를 경험해 본 5398명을 대상으로 제도 도입 전과 비교해 생산성이 어떻게 변화했는지를 묻자 ‘생산성이 증가했다’(52%)는 응답이 절반을 넘었다. 그다음으로 ‘변화가 없었다’(37%)와 ‘생산성이 저하됐다’(11%)가 뒤를 이었다.

일할 때 생산성을 떨어뜨리는 요인으로는 ‘조직 문화 문제’(23%)와 ‘비효율적 절차’(23%)가 공동 1위에 꼽혔다. ‘노동 시간 부족’(5%)은 가장 낮은 순위에 머물렀다. 이 외에 ‘과도한 커뮤니케이션’(16%), ‘우선순위 혼란’(15%), ‘번아웃’(11%), ‘열악한 업무 환경’(7%) 등의 순으로 나타났다.

한편 정부는 근로시간 단축을 위해 내년 324억원을 투입해 주4.5일제를 시범 도입한다.

고용노동부에 따르면, 정부는 2026년도 예산안에 주 4.5일제 도입 시범사업 예산 324억원을 편성했다. 구체적으로 ▲워라밸+4.5 프로젝트 시범사업(276억원) ▲주4.5 특화컨설팅(17억원) ▲육아기 10시 출근제(31억원)이다.

주 4.5일제는 이재명 대통령의 대선공약이자 국정과제다. 우리나라는 지난 2004년부터 주40시간제(주5일제)가 도입되면서 20여년간 '1일 8시간, 주40시간'이 사실상 표준 근로시간으로 자리잡아왔다.

그럼에도 실제 근로시간은 여전히 길다. 지난해 우리나라 연간 근로시간은 1872시간으로, 경제협력개발기구(OECD) 평균인 1742시간을 웃돌고 있다.

김영훈 노동부 장관은 지난 11일 이 대통령 주재로 열린 업무보고에서 “연간 근로시간을 OECD 평균인 1700시간대로 줄여나가기 위해 자율적인 4.5일제 도입을 지원하겠다”고 밝혔다.

