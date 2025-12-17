한국 직장인 10명 중 8명 "주 4.5일제 찬성"

우리나라 직장인 10명 중 8명 가량이 주 4.5일제 도입에 찬성하는 입장을 보였다는 설문 결과가 나왔다.



17일 직장인 소셜 플랫폼 블라인드가 11월27일∼12월7일 모바일 앱에 접속한 한국 직장인 1만6920명을 대상으로 주 4.5일제 도입에 대한 찬반을 묻는 말에 응답자 78%가 '찬성한다'고 답한 것으로 나타났다.



'반대한다'고 응답한 직장인 비율은 14%에 불과했다. 주 4.5일제 찬성 응답자가 반대보다 5배 이상 많은 셈이다.



응답자의 경력이 길수록, 재직 기업 규모가 작을수록 찬성률 비중이 컸다.



찬성률이 높은 연차는 14년 이상(81%), 9년 이상 14년 미만(80%), 5년 이상 9년 미만(78%), 1년 이상 5년 미만(76%), 1년 미만(72%) 순이었다.



재직 기업 규모별로 살펴보면 300명 미만 기업 재직자(86%)의 경우 1만명 이상 기업 재직자(77%)보다 찬성률이 높았다.



노동시간이 짧을수록 찬성률이 높은 경향도 드러났다.



주 52시간 이하 근무하는 그룹의 경우 찬성률이 80%를 넘어섰고, 52시간 초과 70시간 이하 근무하는 그룹은 75%, 70시간을 초과해 근무하는 그룹은 71%였다.



설문 참가자 중 주 4.5일제를 경험해 본 5천398명을 대상으로 제도 도입 전과 비교해 생산성이 어떻게 변화했는지를 묻자 '생산성이 증가했다'(52%)는 응답이 절반을 넘었다.



그다음으로 '변화가 없었다'(37%)와 '생산성이 저하됐다'(11%)가 뒤를 이었다.



일할 때 생산성을 떨어뜨리는 요인으로는 '조직 문화 문제'(23%)와 '비효율적 절차'(23%)가 공동 1위에 꼽혔다.



'노동 시간 부족'(5%)은 가장 낮은 순위에 머물렀고 이 외에 '과도한 커뮤니케이션'(16%), '우선순위 혼란'(15%), '번아웃'(11%), '열악한 업무 환경'(7%) 등의 순으로 나타났다.



블라인드에는 주4.5일제에 대한 찬반 의견도 잇따라 올라오고 있다.



제약 업계 한 재직자는 "사람을 갈아 넣는 노동 방식은 젊은 세대를 확보하기 어렵고 장기적으로도 지속 가능하지 않다"라는 내용의 댓글을 남겼다.



반면 철강 업계 한 재직자는 "중국은 '996'(아침 9시부터 저녁 9시까지 주 6일 노동)을 기반으로 철강, 자동차, 석유화학, 배터리 분야에서 이미 한국을 추월했다"며 "중국처럼 일하자는 것은 아니지만 국가 경쟁력 확보가 먼저"라는 내용의 글을 올렸다.

<연합>

