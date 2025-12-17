동강대 건축과 실무형 인재양성 경진대회 개최

동강대학교 건축과가 현장에서 꼭 필요한 설계, 시공과 안전, 재료, 건설관리 등 다양한 분야의 능력을 갖춘 실무형 인재 육성의 결실을 선보였다.

동강대 건축과(학과장 송정석)는 최근 교내 교수연구동 1층 글로벌존에서 제49회 건축디자인전& 캡스톤디자인 경진대회를 개최했다고 17일 밝혔다.

RISE 사업단과 공동 주최로 열린 이번 건축디자인전 주제는 건축 현장과 밀접한 분야를 총 망라한 9개 작품이 전시됐다.

작품은 건설현장 추락, 전도, 협착 사고 예방을 위한 안전관리 방안 연구를 비롯해 경제성을 고려한 타일 시공의 접착력 강화 방안 제안, 설계변경 분쟁 사례분석을 통한 설계변경 관리 요인 도출 및 관리 방안, 한 나라의 문화는 화장실에서 시작됩니다. 중원 큐비클이 앞장섭니다 등이다.

건축전을 지도한 연희정 교수는 “그동안 졸업작품전은 설계 중심이었다면 올해는 건축 현장에 필요한 다양한 분야의 고른 능력을 보여주는 콘셉트로 준비했다”고 설명했다.

송정석 학과장도 “창의적 종합설계 즉, 이론을 바탕으로 실제 문제를 기획, 설계, 제작, 발표하며 해결하는 종합 프로젝트형 수업인 캡스톤디자인의 목표를 잘 반영된 작품전이 됐다”고 했다.

이번 경진대회에서 꿀잼도시 광주만들기 주제로 ‘The Prologue Gwangju. 비지니스 복합 호텔’ 작품을 선보인 전인경(2년) 씨가 총장상을 받았다. 건축디자인전과 함께 제12회 건축사진전도 함께 진행돼 학생들의 프로급 촬영 실력을 뽐냈다. 동강대 건축과는 그동안 지역과 사회 트렌드에 맞는 작품을 내놓으며 주목받았다.

