이혜정, 이희준과 첫 만남부터 뽀뽀…"나만 바라봐"

모델 이혜정이 남편인 배우 이희준과의 첫 만남을 회상했다.

16일 오후 방송된 SBS TV 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에는 야노시호, 이혜정, 박제니가 게스트로 출연해 입담을 뽐냈다.

사진=SBS 제공

이날 이혜정은 "친한 언니의 생일파티에서 남편을 처음 만났다"며 이희준을 처음 만났을 때를 떠올렸다.

그는 "언니가 '이 사람 몰라? 되게 유명한 배우'라고 했다. 당시 (이희준이) 드라마 '넝쿨째 굴러온 당신'으로 막 올라갈 때였는데 나는 뉴욕에 있어서 잘 몰랐다. 내가 보기에는 막 서울 상경한 얼굴이었다"고 말했다.

이어 "생일 파티에 사람이 많았는데 남편이 저만 봤다"며 "2차로 연예인들이 많이 오는 유명한 클럽에 갔는데 사람이 많은 클럽에서 (이희준이) 가까이에 와서 귀에 대고 괜찮냐고 물어봤다"고 떠올렸다.

그러면서 "한 번 더 다가오길래 얼굴 잡고 뽀뽀를 했다. 키스는 아니었다"고 말해 모두를 깜짝 놀라게 했다.

김준호는 "아니 첫 만남인데?"라며 감탄했고, 이상민은 "그건 죽으라는 거지"고 말해 웃음을 자아냈다.

탁재훈이 "그때 남편의 반응이 궁금하다"고 하자 이혜정은 "놀랐다. 그리고 다시 뽀뽀를 해줬다"며 수줍게 웃었다.

이혜정인 2016년 이희준과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지