최수영, ♥정경호와 헤어져도 “‘환승연애’ 출연 안해”

유튜브 예능 '살롱드립' 화면 캡처

그룹 소녀시대의 멤버 겸 배우 수영이 '환승연애' 출연 가능성에 선을 그었다.

16일 유튜브 예능 '살롱드립'에는 '남자가 말하는 “귀엽다”와 여자가 말하는 “귀엽다”의 차이'라는 제목의 영상이 업로드됐고, 최수영과 김재영이 게스트로 출연했다.

이날 MC 장도연은 두 사람과 취미에 대한 이야기를 나눴다. 앞서 주식에 대해 이야기했던 김재영은 취미에 대해서는 "없는 것 같다. 요즘 운동하거나 유튜브를 본다"고 답했다.

수영은 "요즘 내 가장 큰 관심사는 환승연애"라며 "환승연애를 본 게 처음이다. 이전에는 안 봤는데, 이번 시즌이 재미있다고 해서 봤다. 재밌더라"고 털어놨다.

수영은 배우 정경호와 2012년부터 14년째 교제 중이다. 그는 "만약 환승연애 섭외가 온다면 어떻게 하겠느냐"는 질문엔 "나는 안 나간다. 굳이?"라고 했다.

배우 김재영은 "조금 보다 말았다. 더 외로워지더라"면서 "연애 프로그램을 보면서 '나도 출연하면 재밌겠다'고 생각하는데, 나이 때문에 '나는 솔로' 아니면 못 나간다. 그래서 더 우울하다. 나도 저러고 있을 것 같다"며 웃었다.

그러면서 "(환승연애에) 나가도 재미있을 것 같다. '몇 명이 나를 좋아할까?'라는 생각을 한다"며 "처음에는 좀 힘들다가 나를 알아가면 몰표를 받지 않을까 싶다. 그런 기대를 하면서 술 먹고 사는 것"이라고 했다

한편, 최수영과 김재영이 출연하는 지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이'는 오는 22일 첫 방송된다.

