팝핀현준, ‘교수직 사임’ 후 과거 폭행 의혹 “귀 맞아 고막 손상”

사진=유튜브 채널 '현진영' 화면 캡처

댄서 팝핀현준이 제자 갑질 논란에 이어 과거 댄스팀에서 활동하며 구성원들을 폭행했다는 의혹이 제기됐다.

지난 15일 JTBC '사건반장'은 20년 전 팝핀현준에게 폭행을 당했다는 제보를 보도했다.

제보자 A씨는 "저희는 굉장히 많이 맞았다"라면서 "주먹으로도 때리고 발로 차고 뺨도 맞고, 안경 쓰고 있는데 맞아서 안경이 휘고 귀를 잘못 맞아서 고막에 손상이 가서 한 쪽 귀가 잘 안 들렸다"고 주장했다.

이어 "지방 공연 갔다가 올라오면서 휴게소에서 안무 틀렸다고 저를 막 때리다가 지나가던 분이 '사람 다 보는데 그러지 마라'고 하고, 형이 저를 내버려두고 서울로 올라가 버렸다"라고 전했다.

또 다른 제보자 B씨는 폭행을 당해 댄서의 꿈을 접었다며 "당시 팝핀현준이 팔이 부러졌다. 저 나름대로 열심히 했는데 뭔가 마음에 안 들었을 거다. 갑자기 오더니 깁스 있는 팔로 얼굴을 때렸다"며 "맞고 무릎을 땅에 찍으면서 무릎에 물이 차기 시작했다"고 했다.

그러면서 "종목이 비보잉인데 관절을 많이 쓰고 무릎을 땅에 안 쓸 수가 없었다. 근데 그걸 쉬어야 한다더라. 굉장히 방황했다. 매일 연습을 안 하면 안 된다는 강박이 있어서, 근데 물이 차니까 연습을 못 했다. '움직이지 마세요' 하니까 그만두게 됐다"고 했다.

이에 팝핀현준은 "다친 팔로 어떻게 때리냐. 팔꿈치가 크게 골절돼서 지금도 팔이 다 안 펴질 정도인데 어떻게 때렸겠냐?"라며 "욕은 잘하지만 체구가 작아서 폭력을 잘 쓰지 않는다"고 해명했다.

앞서 팝핀현준은 최근 부적절한 언행으로 교수직에서 물러났다. 최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 팝핀현준이 강의 중 욕설하고, 성적 수치심을 주는 발언을 했다는 주장이 제기됐다.

이에 팝핀현준은 "최근 온라인에서 제기된 백석예술대학교 실용댄스학부 관련 논란에 대해, 교수로서 사과의 입장을 전한다"면서 "이에 따른 책임으로 오늘 부로 실용댄스학부 교수직을 사임한다. 그동안 감사했다"라고 했다.

한편 팝핀현준은 국내 스트리트 댄스를 상징하는 인물이다. 비보이 댄스를 대중문화 수면 위로 끌어올렸으며, 세계 대회를 휩쓸었다. 2011년 국악인 박애리와 결혼, 딸을 뒀다.

